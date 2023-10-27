«Надо ещё кому-то – говорите!» Лукашенко подарил журналистам пула свежий урожай картофеля
Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
Один из залогов здоровья, как известно, качественное питание. Александр Лукашенко подает пример руководителям организаций, о которых говорил выше, и заботится о продуктовой безопасности журналистов. По традиции осенью Президент делится своим урожаем. Нынешняя не исключение. Хоть в этом году флешмобов не устраивали, но это не значит, что не благодарны.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Спасибо! Я еще думаю, что от лица коллег могу сказать большое вам спасибо за картошку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я намек понял, если тебе надо еще мешок картошки – приходи! Если надо еще кому-то – говорите. У меня еще запас там есть.
– Мы еще тот не съели!
На такой позитивной ноте, казалось, выездное рабочее мероприятие главы государства закончилось, акценты расставлены: и в строительстве, и по другим важнейшим темам. Но по пути к машине по центральной улице Новой Околицы обсуждали вопросы сельского хозяйства, весьма эмоционально, судя по всему. И это наглядное подтверждение того, что для Президента важна общая картина, и каждую ее деталь он держит в поле зрения.
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