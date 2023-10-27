«Надо ещё кому-то – говорите!» Лукашенко подарил журналистам пула свежий урожай картофеля

Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Один из залогов здоровья, как известно, качественное питание. Александр Лукашенко подает пример руководителям организаций, о которых говорил выше, и заботится о продуктовой безопасности журналистов. По традиции осенью Президент делится своим урожаем. Нынешняя не исключение. Хоть в этом году флешмобов не устраивали, но это не значит, что не благодарны.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Спасибо! Я еще думаю, что от лица коллег могу сказать большое вам спасибо за картошку.