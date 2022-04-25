«Хотите на байдарках – они вам сделают». Как работают туристические кластеры в Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

У меня все равно не вырисовался национальный туристический бренд. Я много раз как журналист работал с какими-то санаториями, с какими-то туристическими местами в Беларуси. Кроме Мира и Несвижа я ничего не вижу. Либо это туристические объекты, которые связаны с ВОВ.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Нет. У нас же появилось много кластеров сейчас. Это тематически объединенные не только усадьбы, но и различные музеи. «Воложинские гостинцы» – это Налибокская пуща, а вокруг куча усадеб, ремесленников, которые сделали свои интерактивные программы. «Муховэцька кумора» – это юг, это Мухавец, Кобринский район. В Миорском районе, где Ельня, где болота. Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:

Мы тоже объединили ремесленников. На «Велесовом пути» сделали проект «Креативная деревня». Вокруг нас все ремесленники. Мы вместе делаем национальный продукт. Кирилл Казаков:

Я исхожу из того, что я среднестатистический города (областного либо столицы), я хочу где-то отдохнуть. Наталья Мельниченко:

Для себя вы выбираете то, что вам лучше.