«Хотите на байдарках – они вам сделают». Как работают туристические кластеры в Беларуси?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
У меня все равно не вырисовался национальный туристический бренд. Я много раз как журналист работал с какими-то санаториями, с какими-то туристическими местами в Беларуси. Кроме Мира и Несвижа я ничего не вижу. Либо это туристические объекты, которые связаны с ВОВ.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Нет. У нас же появилось много кластеров сейчас. Это тематически объединенные не только усадьбы, но и различные музеи. «Воложинские гостинцы» – это Налибокская пуща, а вокруг куча усадеб, ремесленников, которые сделали свои интерактивные программы. «Муховэцька кумора» – это юг, это Мухавец, Кобринский район. В Миорском районе, где Ельня, где болота.
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Мы тоже объединили ремесленников. На «Велесовом пути» сделали проект «Креативная деревня». Вокруг нас все ремесленники. Мы вместе делаем национальный продукт.
Кирилл Казаков:
Я исхожу из того, что я среднестатистический города (областного либо столицы), я хочу где-то отдохнуть.
Наталья Мельниченко:
Для себя вы выбираете то, что вам лучше.
Кирилл Казаков:
Я чаще всего открывал сайт с объявлениями и летел в Турцию или Египет, потому что это было дешево, были горячие предложения, я прекрасно понимал, что там все включено, и мне все хорошо. Я могу получить где-нибудь в Беларуси «все включено»?
Валерия Клицунова:
Сейчас кластеры на это настроены, чтобы вы приехали в одну усадьбу, и она вам сделает программу на неделю. А если захотите, то на две, потому что они развили сотрудничество. Хотите на байдарках – они вам сделают, хотите велотур – сделают, хотите глухаря – сделают.
Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:
Не надо забывать об областных центрах. Каждый из них сейчас является серьезным туристическим кластером сам по себе. Если человек не был в Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске, Бресте, то самое время туда отправится, потому что это конгломерат интересных музеев.
Алена Сырова, СТВ:
А где найти общую информацию? Например, я не была ни разу в Гродно и решила поехать туда.
Валерия Клицунова:
Google в помощь. Наберите свой запрос – и вам вылетит целая куча.
Дмитрий Морозов:
На операторов сайтах есть большое количество расписанных программ, которые можно просто приобрести – тур на несколько дней, к экскурсиям присоединиться. Вбиваем «Тур в Гродно» – смотрим на результаты. Есть сайт Национального агентства по туризму (belarus.travel и belarustourism.by), там есть даже маршрутизатор поездок, когда можно себе набросать пункты, посмотреть, какие достопримечательности есть по дороге. Есть VETLIVA, есть «Планета Беларусь», есть агрегаторы, которые дают информацию о достопримечательностях. Есть фирмы, которые предоставляют региональный продукт, но основную ставку, как мне сейчас видится, стоит делать именно туристическим белорусским дестинациям на индивидуальных туристов, которые отправляются в какое-то путешествие самостоятельно, без четко определенного плана, и уже на месте решают, куда пойти и посмотреть.
Валерия Клицунова:
Есть такие фирмы, которые делают маленькие туры на маленькие группы, так сказать Tailor Made. Это «Поход в народ», это Single Tours для одиночек, это «Экосистема туризма». Они сделают вам классные программы на два или три дня только под вас.
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