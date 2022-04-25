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«Готовность составляет порядка 70%». Когда пустят движение на отрезке 1-го транспортного кольца в Минске?

25 апреля 2022 20:18
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Новости Беларуси. Пустить движение на отрезке 1-го транспортного кольца возле улицы Московской планируют в начале второго полугодия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Готовность составляет порядка 70%». Когда пустят движение на отрезке 1-го транспортного кольца в Минске?-1

Строительство нового участка городской магистрали ведется с конца 2019-го. Работы разделены на несколько пусковых комплексов. Для подготовки территории под строительство объекта изначально были снесены 47 зданий и сооружений, расположенных на месте застройки, возведена временная железнодорожная ветка, что позволило освободить площадку для дальнейших работ.  

«Готовность составляет порядка 70%». Когда пустят движение на отрезке 1-го транспортного кольца в Минске?-4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Строительная готовность объекта составляет порядка 70 %. В настоящий момент ведутся работы по устройству рельсошпальной решетки, чтобы уже начать работу непосредственно по перепуску движения железнодорожных составов с временных на новые пути.  

«Готовность составляет порядка 70%». Когда пустят движение на отрезке 1-го транспортного кольца в Минске?-7

Сейчас процесс близится к завершению. Кольцевая магистраль должна разгрузить центральную часть города, перераспределить транспортные потоки, забрав на себя часть транзита.  

# Дорожное движение # общество # Сергей Панев # Фотофакт

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