«Готовность составляет порядка 70%». Когда пустят движение на отрезке 1-го транспортного кольца в Минске?

Новости Беларуси. Пустить движение на отрезке 1-го транспортного кольца возле улицы Московской планируют в начале второго полугодия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство нового участка городской магистрали ведется с конца 2019-го. Работы разделены на несколько пусковых комплексов. Для подготовки территории под строительство объекта изначально были снесены 47 зданий и сооружений, расположенных на месте застройки, возведена временная железнодорожная ветка, что позволило освободить площадку для дальнейших работ.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Строительная готовность объекта составляет порядка 70 %. В настоящий момент ведутся работы по устройству рельсошпальной решетки, чтобы уже начать работу непосредственно по перепуску движения железнодорожных составов с временных на новые пути.