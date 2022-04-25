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«У нас есть Армения, у нас есть Грузия». Кто основной клиент туризма в Беларуси?

25 апреля 2022 19:21
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».  

«У нас есть Армения, у нас есть Грузия». Кто основной клиент туризма в Беларуси?-1

Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:  
Вы задали очень интересный вопрос о конкуренции агроусадеб и санаториев. Конкуренции не должно быть. Я думаю, должно быть сотрудничество. Мы в нашем районе сотрудничаем с санаториями. Санатории возят к нам на экскурсионную программу, показывают быт, достопримечательности, показывают животных.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Ваш клиент – это белорус или иностранец?  

Наталья Мельниченко:  
И белорусы, и иностранцы.  

Кирилл Казаков:  
Больше кого?  

Наталья Мельниченко:  
Сейчас белорусов. Сейчас наши люди ездят к нам посмотреть на наших дрессированных животных, мы катаем на лошадях.  

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Основной клиент – белорусы (85-90 %).  

Алена Сырова, СТВ:  
А на заграничном туристе мы уже совсем крест поставили?  

«У нас есть Армения, у нас есть Грузия». Кто основной клиент туризма в Беларуси?-4

Ирина Дубровская, директор центра туризма:  
Нет, я бы так не сказала. Россияне.  

Кирилл Казаков:  
Россияне – это уже практически наши люди. Мы в Союзном государстве живем.  

Ирина Дубровская:  
У нас кроме России есть и другие страны. У нас есть Армения, у нас есть Грузия.  

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# Туризм # общество # Наталья Мельниченко # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ирина Дубровская # Фотофакт

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