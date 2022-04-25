«У нас есть Армения, у нас есть Грузия». Кто основной клиент туризма в Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу « По существу ».

Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:

Вы задали очень интересный вопрос о конкуренции агроусадеб и санаториев. Конкуренции не должно быть. Я думаю, должно быть сотрудничество. Мы в нашем районе сотрудничаем с санаториями. Санатории возят к нам на экскурсионную программу, показывают быт, достопримечательности, показывают животных.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ваш клиент – это белорус или иностранец?

Наталья Мельниченко:

И белорусы, и иностранцы.

Кирилл Казаков:

Больше кого?

Наталья Мельниченко:

Сейчас белорусов. Сейчас наши люди ездят к нам посмотреть на наших дрессированных животных, мы катаем на лошадях.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Основной клиент – белорусы (85-90 %).

Алена Сырова, СТВ:

А на заграничном туристе мы уже совсем крест поставили?