«У нас есть Армения, у нас есть Грузия». Кто основной клиент туризма в Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Вы задали очень интересный вопрос о конкуренции агроусадеб и санаториев. Конкуренции не должно быть. Я думаю, должно быть сотрудничество. Мы в нашем районе сотрудничаем с санаториями. Санатории возят к нам на экскурсионную программу, показывают быт, достопримечательности, показывают животных.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ваш клиент – это белорус или иностранец?
Наталья Мельниченко:
И белорусы, и иностранцы.
Кирилл Казаков:
Больше кого?
Наталья Мельниченко:
Сейчас белорусов. Сейчас наши люди ездят к нам посмотреть на наших дрессированных животных, мы катаем на лошадях.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Основной клиент – белорусы (85-90 %).
Алена Сырова, СТВ:
А на заграничном туристе мы уже совсем крест поставили?
Ирина Дубровская, директор центра туризма:
Нет, я бы так не сказала. Россияне.
Кирилл Казаков:
Россияне – это уже практически наши люди. Мы в Союзном государстве живем.
Ирина Дубровская:
У нас кроме России есть и другие страны. У нас есть Армения, у нас есть Грузия.
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