Надежда Лазаревич: «Важно, чтобы мы понимали значимость семьи, важность нормальных государственных ценностей»

Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина обсудят те изменения и поправки, которые были предложены для внесения в Конституцию. Не оставят без внимания и другие актуальные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец:

Почему для нас так важно сохранить базовые, традиционные ценности? Почему для нас союз мужчины и женщины так важен?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Во-первых, это уже годами показано, что благодаря нашим базовым ценностям мы достигаем хороших результатов во многих позициях страны. Конечно, для нас гордость, что от БСЖ больше трех тысяч женщин участвуют в комиссиях, в виде наблюдателей. Поэтому БСЖ активно подключился к данному государственному мероприятию. Почему мужчина и женщина? Потому что это господь бог еще прописал. Потому что главное, чтобы наши дети понимали, что в семье должны быть и папа, и мама. Важно, чтобы мы понимали значимость семьи, важность нормальных государственных ценностей традиционных, поэтому в Конституции все это прописано. Прописаны, кажется, базовые вещи, но с учетом современного мира необходимо это прописывать, чтобы все-таки мы понимали, что семья – это союз мужчины и женщины. Илона Волынец:

Поддержите, что надо быть злее и сильнее? Учитывая ваш большой управленческий опыт на большом предприятии.