Надежда Лазаревич: «Важно, чтобы мы понимали значимость семьи, важность нормальных государственных ценностей»
Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина обсудят те изменения и поправки, которые были предложены для внесения в Конституцию. Не оставят без внимания и другие актуальные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец:
Почему для нас так важно сохранить базовые, традиционные ценности? Почему для нас союз мужчины и женщины так важен?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Во-первых, это уже годами показано, что благодаря нашим базовым ценностям мы достигаем хороших результатов во многих позициях страны. Конечно, для нас гордость, что от БСЖ больше трех тысяч женщин участвуют в комиссиях, в виде наблюдателей. Поэтому БСЖ активно подключился к данному государственному мероприятию. Почему мужчина и женщина? Потому что это господь бог еще прописал. Потому что главное, чтобы наши дети понимали, что в семье должны быть и папа, и мама. Важно, чтобы мы понимали значимость семьи, важность нормальных государственных ценностей традиционных, поэтому в Конституции все это прописано. Прописаны, кажется, базовые вещи, но с учетом современного мира необходимо это прописывать, чтобы все-таки мы понимали, что семья – это союз мужчины и женщины.
Илона Волынец:
Поддержите, что надо быть злее и сильнее? Учитывая ваш большой управленческий опыт на большом предприятии.
Надежда Лазаревич:
Конечно, да. Очень важно, какой руководитель на предприятии. Хорошие результаты на наших предприятиях, в том числе в промышленности, где я недавно работала, говорят о том, что у нас сплоченные коллективы, сильные руководители. Мы умеем принимать быстрые и нестандартные решения. Экспорт и в промышленности, и в Минске в прошлом году хорошие результаты были показаны, поэтому видно, что работа правительства Республики Беларусь, в том числе завязанная с профильными министерствами, дает результаты. Есть работа, результат, но нельзя останавливаться, надо смотреть. Мы видим, что новые нам сейчас вбрасывают дополнительные трудности. Но нас это делает сильнее, мы более сплоченно работаем над теми результатами, которые нам необходимы. Я уверена, что мы выстоим и в это время в том числе.
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