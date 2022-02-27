Татьяна Лугина о мерче Президента: мы выстрелили именно в нужное время, когда обществу это было необходимо

Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина обсудят те изменения и поправки, которые были предложены для внесения в Конституцию. Не оставят без внимания и другие актуальные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Хотелось бы услышать женский взгляд на обновленную Конституцию.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Прежде всего хочу поздравить нас всех, что референдум состоялся с отличными показателями явки. Я думаю, что наши люди сделали правильный выбор. Что касается женского взгляда. Отличительной чертой данной кампании является тот массив работы, интенсивная и системная работа, которая проводилась до этого события в нашей стране. Форумы, площадки, обсуждения, когда мы доходили до каждого гражданина нашей страны, когда задавались вопросы. Я даже по своему опыту скажу: так как у меня легкая промышленность, женское лицо, когда мы начинали обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию, во многих коллективах была тишина. Люди иногда не совсем понимали, что мы обсуждаем, что это вообще за закон. И насколько потом прониклись все знанием Конституции сегодняшней, теми изменениями, которые предлагались, активно обсуждали, что такое ВНС. Женщины подключились. У меня такое чувство, что мы в этом году волей или неволей заставили всех граждан нашей страны, включая работающих, пенсионеров, детей, понять, что такое Конституция, для чего она нужна, что она дает гражданам, какие гарантии, права. Ну и этим самым, наверное, каждый гражданин изучил эти изменения, которые грядут в случае, если мы их примем. Я уверена, что примем. Илона Волынец:

Мы живем в непростых условиях. Мало того, что пандемия, так еще непрекращающиеся санкции. Предприятие «Беллегпрома» увеличило экспорт продукции в прошлом году почти на 20 %. Как это удалось? Что будет в этом году? Готовы ли вы к сложностям?

Татьяна Лугина:

В прошлом году предприятия легкой промышленности, и входящие в структуру концерна, и в целом легкая промышленность страны, показали неплохие результаты. Экспорт составлял более 120 %, темп роста. Мы понимаем, что мир не стоит на месте, турбулентность, нагнетание и все больше и больше пакет санкций, которые предъявляются к нашей экономике, они, безусловно, затронут и наше предприятие. Но мы готовились, и у нас есть несколько вариантов развития. Экономика нашего предприятия, правительство наше готовили нас к тому, что будет, если. Отвечая на этот вопрос не вчера, а с лета прошлого года – «что будет, если», каждый руководитель нашего предприятия был готов к такому развитию событий. Сейчас мы понимаем, что эти события уже наступили и наши запасные планы развития деятельности финансово-экономической составляющей, которая вытекает из наших действий и управленческих решений, что эти планы уже надо доставать из наших ящиков и реализовывать. Это непросто, потому что мы говорили о диверсификации рынков, но понимаем, что заместить сегодня рынки Украины и Евросоюза – это не так, что раз и заместились, но работа велась. Я думаю, что в свете того, что импульс пошел, мы понимаем, что отступать некуда и нам надо дальше работать, двигаться, чтобы коллективы развивались, чтобы продукция реализовывалась, нам надо быть злее, сильнее, мудрее и принимать решения быстрее, не оглядываясь и даже где-то не боясь принять на себя решение. Может быть, в спокойную минуту управленческих действий, спокойном режиме работы мы бы, может быть, где-то и не приняли то или иное решение. А сегодня такое время, что надо где-то рисковать, но надо вести свои коллективы, предприятия на рынки. Мы много говорили об Африке, Южной Америке, давно говорим, что рынок Китая еще не освоен, поэтому, наверное, время такое, когда будем и эти регионы. Хотя Африка далеко, логистически сложно, но надо действовать, будем действовать. Я думаю, что данная ситуация должна нас подтолкнуть. Мы должны стать сильнее, все должно у нас получиться. Илона Волынец:

Ожидали ли вы, что будет такой спрос на мерч Президента?