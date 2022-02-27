Татьяна Лугина о мерче Президента: мы выстрелили именно в нужное время, когда обществу это было необходимо
Новости Беларуси. Вместе с Илоной Волынец заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина обсудят те изменения и поправки, которые были предложены для внесения в Конституцию. Не оставят без внимания и другие актуальные темы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Хотелось бы услышать женский взгляд на обновленную Конституцию.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Прежде всего хочу поздравить нас всех, что референдум состоялся с отличными показателями явки. Я думаю, что наши люди сделали правильный выбор. Что касается женского взгляда. Отличительной чертой данной кампании является тот массив работы, интенсивная и системная работа, которая проводилась до этого события в нашей стране. Форумы, площадки, обсуждения, когда мы доходили до каждого гражданина нашей страны, когда задавались вопросы. Я даже по своему опыту скажу: так как у меня легкая промышленность, женское лицо, когда мы начинали обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию, во многих коллективах была тишина. Люди иногда не совсем понимали, что мы обсуждаем, что это вообще за закон. И насколько потом прониклись все знанием Конституции сегодняшней, теми изменениями, которые предлагались, активно обсуждали, что такое ВНС. Женщины подключились. У меня такое чувство, что мы в этом году волей или неволей заставили всех граждан нашей страны, включая работающих, пенсионеров, детей, понять, что такое Конституция, для чего она нужна, что она дает гражданам, какие гарантии, права. Ну и этим самым, наверное, каждый гражданин изучил эти изменения, которые грядут в случае, если мы их примем. Я уверена, что примем.
Илона Волынец:
Мы живем в непростых условиях. Мало того, что пандемия, так еще непрекращающиеся санкции. Предприятие «Беллегпрома» увеличило экспорт продукции в прошлом году почти на 20 %. Как это удалось? Что будет в этом году? Готовы ли вы к сложностям?
Татьяна Лугина:
В прошлом году предприятия легкой промышленности, и входящие в структуру концерна, и в целом легкая промышленность страны, показали неплохие результаты. Экспорт составлял более 120 %, темп роста. Мы понимаем, что мир не стоит на месте, турбулентность, нагнетание и все больше и больше пакет санкций, которые предъявляются к нашей экономике, они, безусловно, затронут и наше предприятие. Но мы готовились, и у нас есть несколько вариантов развития. Экономика нашего предприятия, правительство наше готовили нас к тому, что будет, если. Отвечая на этот вопрос не вчера, а с лета прошлого года – «что будет, если», каждый руководитель нашего предприятия был готов к такому развитию событий. Сейчас мы понимаем, что эти события уже наступили и наши запасные планы развития деятельности финансово-экономической составляющей, которая вытекает из наших действий и управленческих решений, что эти планы уже надо доставать из наших ящиков и реализовывать. Это непросто, потому что мы говорили о диверсификации рынков, но понимаем, что заместить сегодня рынки Украины и Евросоюза – это не так, что раз и заместились, но работа велась. Я думаю, что в свете того, что импульс пошел, мы понимаем, что отступать некуда и нам надо дальше работать, двигаться, чтобы коллективы развивались, чтобы продукция реализовывалась, нам надо быть злее, сильнее, мудрее и принимать решения быстрее, не оглядываясь и даже где-то не боясь принять на себя решение. Может быть, в спокойную минуту управленческих действий, спокойном режиме работы мы бы, может быть, где-то и не приняли то или иное решение. А сегодня такое время, что надо где-то рисковать, но надо вести свои коллективы, предприятия на рынки. Мы много говорили об Африке, Южной Америке, давно говорим, что рынок Китая еще не освоен, поэтому, наверное, время такое, когда будем и эти регионы. Хотя Африка далеко, логистически сложно, но надо действовать, будем действовать. Я думаю, что данная ситуация должна нас подтолкнуть. Мы должны стать сильнее, все должно у нас получиться.
Илона Волынец:
Ожидали ли вы, что будет такой спрос на мерч Президента?
Татьяна Лугина:
Когда мы готовили этот проект, никто не знал, как воспримет население, будет ли востребовано, что будет востребовано, через какие системы продвижения будет. Но как показывают опыт и время работы, мы, наверное, выстрелили именно в то нужное время, когда обществу и нашим гражданам это было необходимо. Когда мы приобретаем то или иное изделие с теми или другими фразой, слоганом, что сказал наш глава государства, мы тем самым показываем поддержку пути, куда движется наша страна, каким путем мы развиваемся. На мой взгляд, самое важно, что мы оказываем поддержку главе государства. Мне кажется, что в 2020 году, когда очень сложный год был, ему просто энергетически была необходима поддержка людей. Как достучаться до каждого, узнать мнение каждого жителя? А когда простые люди могут прийти в магазин и приобрести майку, худи или байку с фразой, которая ему ближе по духу (либо больше с политикой, либо больше с юмором, «раздевайся и работай»), это все равно поддержка общему движению нашей страны, единению, сплоченности. И самое главное, что мы поддерживаем путь нашего главы государства, нашего лидера. Эти фразы уже стали настолько любимыми, народными, что их мы их и с гордостью носим. Когда надеваешь байку и выходишь в люди, мы подчеркиваем, что мы с Президентом, гордимся и не стесняемся. Не показываем нейтральную позицию, что вы руководите страной, а мы подождем.
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