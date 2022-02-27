«Конкретные меры и будут предусмотрены». Что обещает уязвимым категориям граждан обновлённая Конституция?

Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Думаю, эти вопросы волнуют каждого из нас. Наш первый пул экспертов – министр образования Беларуси Андрей Иванец, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко и первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.
Марина Борисовна, обновленная Конституция строится на таком мощном социальном блоке. Можно ли говорить о том, что такие категории граждан, как многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, будут и дальше под защитой государства?
Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Наверное, это самый главный вопрос для каждого белоруса: что конкретно для него изменится после принятия обновленной Конституции. Надо говорить о том, что Конституция сегодня мало того что предусматривает основные гарантии для всего населения (это охрана здоровья, обеспечение права на труд, обеспечение доступа к образованию, обеспечение в связи со старостью, с болезнью) и усиливает отдельные меры в отношении категории граждан, которые особенно остро нуждаются в этой поддержке. И это те категории, которые вы назвали, в том числе это все семьи с детьми, это ветераны войны и труда, это молодежь. И все посылы Конституции, безусловно, получат свое развитие в законодательстве страны. Например, вопросы социальной инклюзии инвалидов будут учтены в законопроекте о правах инвалидов. Если мы говорим о том, что необходимо развивать эту социальную инклюзию во всех сферах жизнедеятельности, то как раз конкретные меры и будут предусмотрены: от создания доступной среды до расширения возможности получения образования, трудоустройства. Таким образом, социальная направленность государства, а это наше национальное достояние, получит свое дальнейшее развитие.
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Илона Волынец:
Вы как раз таки курируете соцобслуживание и социальную помощь. Здесь какие-то планируются изменения?
Марина Артеменко:
Да, планируются изменения, буквально в этом году. Мы сейчас работаем над проектом закона о социальном обслуживании. Безусловно, основные изменения увязаны с теми демографическими тенденциями, которые у нас есть. В первую очередь мы видим, что растет спрос на социальные услуги, потому что у нас отмечается такая демографическая тенденция, как старение населения. К 2030 году практически каждый пятый белорус будет в возрасте 65 лет и старше, поэтому мы видим, что систему социального обслуживания надо адаптировать под новые условия. Самое важное – это создавать новые формы и виды услуг, которые позволили бы обеспечить уход за нетрудоспособным гражданином дома. Ведь мы понимаем, что человеку важно сохранить семейную среду, сохранить его привычное окружение, поэтому это первое направление, по которому будет развиваться система социального обслуживания.
А второе направление – это изменение подходов к функционированию домов-интернатов. У нас сегодня 83 дома-интерната для престарелых и инвалидов. Безусловно, есть необходимость реформирования их работы. В частности, будет упрощена система поселения в дома-интернаты, будет идти работа над повышением комфортности, условий проживания и созданием гибких услуг, рассчитанных на различные категории, которые проживают в домах-интернатах.
В отношении социальной помощи следует отметить, что мы тоже ведем очень активно эту работу в этом году. Наверное, основные изменения касаются, во-первых, усиления поддержки отдельных категорий граждан (в первую очередь семей с детьми), а второе – это меры, направленные на повышение мотивации самих граждан к улучшению своего материального благополучия. Таким образом, это меры, которые будут способствовать более адресному использованию этой помощи.
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