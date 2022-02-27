«Конкретные меры и будут предусмотрены». Что обещает уязвимым категориям граждан обновлённая Конституция?

Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Думаю, эти вопросы волнуют каждого из нас. Наш первый пул экспертов – министр образования Беларуси Андрей Иванец, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко и первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова. Марина Борисовна, обновленная Конституция строится на таком мощном социальном блоке. Можно ли говорить о том, что такие категории граждан, как многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, будут и дальше под защитой государства?

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Наверное, это самый главный вопрос для каждого белоруса: что конкретно для него изменится после принятия обновленной Конституции. Надо говорить о том, что Конституция сегодня мало того что предусматривает основные гарантии для всего населения (это охрана здоровья, обеспечение права на труд, обеспечение доступа к образованию, обеспечение в связи со старостью, с болезнью) и усиливает отдельные меры в отношении категории граждан, которые особенно остро нуждаются в этой поддержке. И это те категории, которые вы назвали, в том числе это все семьи с детьми, это ветераны войны и труда, это молодежь. И все посылы Конституции, безусловно, получат свое развитие в законодательстве страны. Например, вопросы социальной инклюзии инвалидов будут учтены в законопроекте о правах инвалидов. Если мы говорим о том, что необходимо развивать эту социальную инклюзию во всех сферах жизнедеятельности, то как раз конкретные меры и будут предусмотрены: от создания доступной среды до расширения возможности получения образования, трудоустройства. Таким образом, социальная направленность государства, а это наше национальное достояние, получит свое дальнейшее развитие. Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава читайте здесь. Илона Волынец:

Вы как раз таки курируете соцобслуживание и социальную помощь. Здесь какие-то планируются изменения?