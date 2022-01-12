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Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»

12 января 2022 20:50
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Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:  
Благодаря этому мы понимаем, что можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены. В части поддержки здравоохранения, бесплатного образования, поддержки всевозможных инициатив нашей молодежи.  

Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»-4

Кадровое обновление предприятий возможно только благодаря молодежным коллективам. Потому поддержка профессиональной смены – в приоритете. Резкой критики проект изменений Конституции не встречает, но некоторые вопросы звучат чаще остальных.  

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке – читайте здесь.  

Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»-7

Немало внимания разработчики уделили в том числе сохранению исторической памяти. Что находит положительный отклик в обществе. История центра по конному спорту тесно связана с Героем Советского Союза Львом Михайловичем Довлатором. Для сотрудников это важное имя, которое не забыто.  

Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»-10

Виктор Малашко, генеральный директор РЦПО конного спорта и коневодства:  
Очень хорошо, что в Конституции закреплено именно наше прошлое, наше настоящее прошлое, без которого наше дальнейшее воспитание, выведение будущих спортсменов на Олимп просто невозможно. Это очень-очень для нашего коллектива важно.  

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# Конституция # общество # Надежда Лазаревич # Виктор Малашко # Лев Довлатор # Полина Королева # Фотофакт

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