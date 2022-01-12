Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»

Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Благодаря этому мы понимаем, что можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены. В части поддержки здравоохранения, бесплатного образования, поддержки всевозможных инициатив нашей молодежи.

Кадровое обновление предприятий возможно только благодаря молодежным коллективам. Потому поддержка профессиональной смены – в приоритете. Резкой критики проект изменений Конституции не встречает, но некоторые вопросы звучат чаще остальных. Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке – читайте здесь.