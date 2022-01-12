Надежда Лазаревич: «Можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены»
Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Благодаря этому мы понимаем, что можем с полной уверенностью говорить с нашими сотрудниками о том, что социальные пакеты будут обеспечены. В части поддержки здравоохранения, бесплатного образования, поддержки всевозможных инициатив нашей молодежи.
Кадровое обновление предприятий возможно только благодаря молодежным коллективам. Потому поддержка профессиональной смены – в приоритете. Резкой критики проект изменений Конституции не встречает, но некоторые вопросы звучат чаще остальных.
Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке – читайте здесь.
Немало внимания разработчики уделили в том числе сохранению исторической памяти. Что находит положительный отклик в обществе. История центра по конному спорту тесно связана с Героем Советского Союза Львом Михайловичем Довлатором. Для сотрудников это важное имя, которое не забыто.
Виктор Малашко, генеральный директор РЦПО конного спорта и коневодства:
Очень хорошо, что в Конституции закреплено именно наше прошлое, наше настоящее прошлое, без которого наше дальнейшее воспитание, выведение будущих спортсменов на Олимп просто невозможно. Это очень-очень для нашего коллектива важно.
Читайте также:
Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа
Ректор МГЛУ о проекте Конституции: мы как лингвисты внесем свой вклад, чтобы прояснить позиции в формулировках
Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции?