Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?

Новости Беларуси. Единый день голосования, сохранение исторической памяти, защита персональных данных, конституционный статус Всебелорусского народного собрания – предлагаемые изменения в Конституцию обсуждаются в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих встречах, а также во время проведения диалоговых площадок каждый может высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. С момента вынесения проекта Конституции на всенародное обсуждение в работу по разъяснению основных новаций активно включились профсоюзы. Так, 12 января с коллективом центра олимпийской подготовки конного спорта обсуждались фундаментальные вещи. Проявлению патриотизма и сохранению исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа уделили основное внимание.

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Особо больших замечаний по Конституции нет. Но, конечно же, есть типовые вопросы, которые задаются. Если это сфера культуры, то, конечно же, это уровень заработной платы. Сегодня мы активно работаем над этим вопросом. Но понятно, что есть категории в отрасли культуры, которые получают минимальную зарплату. Это вопрос первый. Есть также вопросы, которые задают молодые специалисты, касающиеся жилищных условий, потому что, к сожалению, молодым специалистам, которые приехали в Минск, тяжело рассчитывать на то, что они получат хотя бы арендное жилье. Это два основных вопроса, на которые я бы акцентировала внимание.