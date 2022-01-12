Прямой эфир

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?

12 января 2022 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единый день голосования, сохранение исторической памяти, защита персональных данных, конституционный статус Всебелорусского народного собрания – предлагаемые изменения в Конституцию обсуждаются в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?-1

На этих встречах, а также во время проведения диалоговых площадок каждый может высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. С момента вынесения проекта Конституции на всенародное обсуждение в работу по разъяснению основных новаций активно включились профсоюзы.

Так, 12 января с коллективом центра олимпийской подготовки конного спорта обсуждались фундаментальные вещи. Проявлению патриотизма и сохранению исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа уделили основное внимание.

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?-4

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Особо больших замечаний по Конституции нет. Но, конечно же, есть типовые вопросы, которые задаются. Если это сфера культуры, то, конечно же, это уровень заработной платы. Сегодня мы активно работаем над этим вопросом. Но понятно, что есть категории в отрасли культуры, которые получают минимальную зарплату. Это вопрос первый. Есть также вопросы, которые задают молодые специалисты, касающиеся жилищных условий, потому что, к сожалению, молодым специалистам, которые приехали в Минск, тяжело рассчитывать на то, что они получат хотя бы арендное жилье. Это два основных вопроса, на которые я бы акцентировала внимание.

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?-7

Виктор Малашко, генеральный директор РЦОП конного спорта и коневодства:
Мы обсуждали все. Выезжаем в свои подразделения, у нас достаточно большое хозяйство. Многие соглашаются с теми нововведениями, которые отражаются в новой редакции Конституции.

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?-10

Обновленная Конституция должна будет соответствовать требованиям времени, обеспечивать дальнейшее развитие нашей страны. Потому и во время обсуждения, и на этапе принятия всеобщего решения важно мнение каждого.

Читайте также:

Леонид Заяц: мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин должен определить свою судьбу

«Болеют за общество, за страну». С какими вопросами обратились белорусы к Юрию Караеву?

Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции?

# Конституция # общество # Татьяна Филимонова # Виктор Малашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет
12 января 2022 14:08

«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет

Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте
12 января 2022 14:07

Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?
12 января 2022 14:06

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?