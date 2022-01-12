Это сотрудничество выдержало кризисы и пандемию. Что принесли дружеские отношения Беларуси и Китая?

Новости Беларуси. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Это 12 января подчеркнул посол Китая в Минске, выступая на международной конференции, посвященной тридцатилетию дипотношений между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этот довольно небольшой для истории период Минску и Пекину вместе удалось достичь многого. Нас связывают серьезные экономические проекты, Китай стал нашим вторым торговым партнером. И если в деталях, то белорусский экспорт на рынок Поднебесной каждый год увеличивается примерно на четверть. Константин Герцев продолжит.

8 000 километров вовсе не расстояние для белорусско-китайских отношений, тем более когда сотрудничеству наших стран уже 30 лет. В январе далекого 1992 года, когда наша страна была в стадии постшокового состояния после развала СССР, Пекин один из первых пришел в Минск с реальными бизнес-идеями. В 1994-м, с избранием на пост Президента, Александр Лукашенко заявил о необходимости развития совместных проектов с КНР. Спустя год глава государства совершил свой первый рабочий визит в Поднебесную, тем самым дал старт совместному витку инвестиций. «Можно назвать идеальными отношениями». Что бывший посол Беларуси в КНР говорит о сотрудничестве стран?

Беларусь – надежный и проверенный временем партнер. По китайской градации отношениям присвоена высшая степень «Железное братство и всепогодное партнерство». Мы открыты для новых предложений. Цифры говорят сами за себя: за последние 10 лет четверть прироста ВВП Беларуси достигнута инвестиционной составляющей Китая. Экспорт отечественной продукции в эту страну ежегодно увеличивается не менее чем на четверть. Эксперты говорят, что Поднебесная через 5 лет будет экономикой № 1. К тому же Беларусь – это образцовый участник глобального проекта «Пояс и путь». Перспективы сотрудничества в этом направлении обсудили в телефонном разговоре 10 января лидеры наших государств. Уже не просто дружба. Посол КНР в Беларуси высказался об отношениях между станами.

Один из символов проекта «Пояс и путь» – индустриальный парк «Великий камень». Его называют связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. Именно сюда приходят работать и создавать производства высокотехнологичные иностранные компании со всех уголков мира. Сегодня это 85 резидентов из 15 стран, а общий объем инвестиций давно перерос цифру в миллиард долларов. Уже возвращено резидентами в виде налогов. Сколько государство вложило средств в «Великий камень»? Читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

30 лет белорусско-китайских дипломатических отношений – это не только миллиарды долларов товарооборота, миллионы инвестиций и тысячи социальных программ. В истории двух государств неоднократно были моменты, когда мы без всякого сомнения протягивали друг другу руку помощи.

Крепнет тесная связь еще и благодаря теплым личным отношениями между политиками: Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Встречаются лидеры регулярно. Последний раз – в 2019 году. Это был 12-й по счету рабочий визит нашего Президента в Китай. Коронавирус стал еще одним испытанием на прочность, которое мы прошли вместе. Когда весь мир столкнулся с COVID-19, Китай безвозмездно передал наработанный опыт и технологии белорусским коллегам, что позволило в десятки раз сократить уровень заболеваемости в стране.

Се Сяоюн: скоро предоставим нашим белорусским друзьям еще 1,5 миллиона доз вакцины. Подробности здесь. Образование – еще одно показательное направление сотрудничества, только в 2021 году в Беларусь приехало порядка 5 000 китайских студентов, реализуются десятки совместных проектов. Изучать китайский – популярный тренд последних пяти лет. Как итог, с 2015 года он включен в перечень пяти иностранных языков для прохождения централизованного тестирования. В 12 школах столицы преподавание ведется с привлечением носителей языка, в том числе педагогов минского иняза.

Ирина Пасюкевич, директор гимназии № 23 Минска:

В 2006 году мы начали первое сотрудничество с КНР, наши учащиеся начали изучать китайский язык. В 2017 году появились первые выпускники. Благодаря поддержке посольства Китайской Народной Республики, Министерства образования Республики Беларусь, наши учащиеся имеют возможность обучаться в ведущих вузах КНР.