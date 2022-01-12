Ректор МГЛУ о проекте Конституции: мы как лингвисты внесём свой вклад, чтобы прояснить позиции в формулировках

Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В работу по обсуждению изменений в Основной закон включились общественные организации, трудовые коллективы, парламентарии, студенты.
2022 год уже называют знаковым для Беларуси. В стране проходят обсуждения изменений к Основному закону. Дипломатический корпус и промышленники, общественные деятели и представители молодежи – в поправки вникают все. Ведь измененная Конституция задаст вектор развития на будущие годы. Потому скрупулезность специалистов проявляется не только при изучении отдельных статей, но даже преамбула к паспорту государства рассматривается детально – почти по словам.
Наталья Лаптева, ректор МГЛУ:
Мы как лингвисты, безусловно, внесем свой вклад, чтобы прояснить позиции в формулировках, которые мы сейчас видим в проекте изменений и дополнений. Необходимо уточнить такие пункты, где мы указываем о возможности создания партий и иных организаций. И здесь мы видим необходимость уточнения, о каких иных организациях идет речь. Если мы говорим о том, кто может выдвигать делегатов на Всебелорусское народное собрание, тогда, наверное, опять-таки надо указать, какие организации, представители могут участвовать в процессе выдвижения кандидатов для дальнейших выборов.