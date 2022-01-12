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«Поддержка молодых семей, помощь детям в образовании». Что ещё волнует студентов белорусских вузов?

12 января 2022 20:19
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Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Поддержка молодых семей, помощь детям в образовании». Что ещё волнует студентов белорусских вузов?-1

Илья Костюкевич, студент МГЛУ:  
Даже если наша страна небольшая, то все-таки принимать решение на местном, более локальном уровне будет хорошо. Так как каждый человек может обратиться к местным органам власти и локально решить любой вопрос. Без задержек, без вынесения на уровень республики, без решения Президента, чтобы ускорить срок решения этого вопроса.  

«Поддержка молодых семей, помощь детям в образовании». Что ещё волнует студентов белорусских вузов?-4

Несмотря на большое количество изменений, кое-что в Основном законе незыблемо. Это социальная направленность. Поддержка людей, закрепленная в Конституции, гарантирует уверенность в завтрашнем дне.  

«Поддержка молодых семей, помощь детям в образовании». Что ещё волнует студентов белорусских вузов?-7

Илья Костюкевич:  
Я как молодой человек, у которого в будущем должна быть семья, дети, то интересно, какие будут социальные гарантии для молодых людей. То есть это поддержка молодых семей, помощь детям в образовании, в карьере в принципе.  

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Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции?  

# Конституция # общество # Илья Костюкевич # Полина Королева # Фотофакт

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