«Поддержка молодых семей, помощь детям в образовании». Что ещё волнует студентов белорусских вузов?

Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Костюкевич, студент МГЛУ:

Даже если наша страна небольшая, то все-таки принимать решение на местном, более локальном уровне будет хорошо. Так как каждый человек может обратиться к местным органам власти и локально решить любой вопрос. Без задержек, без вынесения на уровень республики, без решения Президента, чтобы ускорить срок решения этого вопроса.