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Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа

12 января 2022 20:20
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Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа-1

Обновленная Конституция должна перераспределить полномочия между ветвями власти. Будут ограничены полномочия Президента в процессе законотворчества. А вот самостоятельность парламента и правительства, напротив – возрастут.  

Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:  
При этом сохраняется взаимодействие между ветвями власти и единство государственной власти.  

Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа-7

Полина Королева, корреспондент:  
Самым мощным изменением в Конституции является введение института Всенародного белорусского собрания. Численность делегатов составит примерно 1 200 человек. Кроме того, ВНС будет иметь юридическую силу на отмену правительственных актов.  

Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа-10

Петр Миклашевич:  
Всебелорусское народное собрание является стабилизирующим органом, сдерживающим другие органы власти от принятия решений, которые противоречат интересам народа и национальной безопасности.  

Рассмотрение вопросов на референдуме, импичмент Президенту, конституционность выборов главы государства – новыми полномочиями предлагают наделить и Конституционный суд.  

Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа-13

Петр Миклашевич:  
Конституционный Суд становится реальным конституционным арбитром в системе государственной власти. Это дает возможность гарантий усиления, что все органы власти будут действовать в пределах Конституции.  

Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции – читайте здесь.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Петр Миклашевич # Полина Королева # Фотофакт

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