Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа
Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновленная Конституция должна перераспределить полномочия между ветвями власти. Будут ограничены полномочия Президента в процессе законотворчества. А вот самостоятельность парламента и правительства, напротив – возрастут.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
При этом сохраняется взаимодействие между ветвями власти и единство государственной власти.
Полина Королева, корреспондент:
Самым мощным изменением в Конституции является введение института Всенародного белорусского собрания. Численность делегатов составит примерно 1 200 человек. Кроме того, ВНС будет иметь юридическую силу на отмену правительственных актов.
Петр Миклашевич:
Всебелорусское народное собрание является стабилизирующим органом, сдерживающим другие органы власти от принятия решений, которые противоречат интересам народа и национальной безопасности.
Рассмотрение вопросов на референдуме, импичмент Президенту, конституционность выборов главы государства – новыми полномочиями предлагают наделить и Конституционный суд.
Петр Миклашевич:
Конституционный Суд становится реальным конституционным арбитром в системе государственной власти. Это дает возможность гарантий усиления, что все органы власти будут действовать в пределах Конституции.
Обсуждения порой выливаются в создание новых проектов. Чего хотят белорусы от новой Конституции – читайте здесь.