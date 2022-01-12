Миклашевич: ВНС является органом, сдерживающим от принятия решений, которые противоречат интересам народа

Новости Беларуси. Представленный проект обновленной Конституции масштабный и перспективный, в этом уверены эксперты. Стабильность этого документа – важнейшее условие устойчивого развития общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленная Конституция должна перераспределить полномочия между ветвями власти. Будут ограничены полномочия Президента в процессе законотворчества. А вот самостоятельность парламента и правительства, напротив – возрастут.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

При этом сохраняется взаимодействие между ветвями власти и единство государственной власти.

Полина Королева, корреспондент:

Самым мощным изменением в Конституции является введение института Всенародного белорусского собрания. Численность делегатов составит примерно 1 200 человек. Кроме того, ВНС будет иметь юридическую силу на отмену правительственных актов.

Петр Миклашевич:

Всебелорусское народное собрание является стабилизирующим органом, сдерживающим другие органы власти от принятия решений, которые противоречат интересам народа и национальной безопасности. Рассмотрение вопросов на референдуме, импичмент Президенту, конституционность выборов главы государства – новыми полномочиями предлагают наделить и Конституционный суд.