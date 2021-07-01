Надежда Лазаревич: «Даже если кто-то в меня тайно влюблён, я этого в упор не вижу»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как понять, что подчиненный проявляет к вам интерес, не будучи заинтересованным, скажем так, в продвижении по служебной лестнице?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Может, у вас есть начальник отдела типа Новосельцева, который в вас тайно влюблен, вы этого не знаете. Наталья Надольская:

Который никак не может сдать вам отчет.

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Надежда, я боюсь, что у нас вся передача построится на ваших выводах и вводах. Я вам сейчас скажу. Сейчас я уже как генеральный директор холдинга вам отвечу. Психология – дело, конечно, хорошее, но никто не замещал, не отменял нормальную человеческую жизнь. Давайте поставим от а до я. Вы говорите: хочется эмоций, хочется драйва, хочется того... Но эмоции – это не только постель, извините. Поэтому постель – это, конечно, хорошо. Но у каждого человека могут быть дополнительные эмоции. И все-таки я считаю, что на работу приходят выполнять совершенно другую миссию: не создавать семью, не находить новую постель и не менять свою постель. Это вот мое четкое убеждение. Поэтому даже если кто-то в меня тайно влюблен, я этого в упор не вижу. Потому что у меня совершенно другие цели и задачи. И я уверена, что у большинства людей на моем холдинге они таковы, потому что мы работаем в положительной динамике и развиваем свое предприятие. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Потому что вы приходите работать прежде всего.

Надежда Лазаревич:

Понятно, у нас игривая передача и так далее, но все-таки не путать основные цели и задачи. Цель любого предприятия – неважно, это промышленность, это медицина, образование – это все-таки выполнять рабочие функции. А если вдруг у кого-то параллельно получится создать семью – замечательно. Но это не основная цель. Совершенно. Наталья Надольская:

Надежда, если бы я была Новосельцевым, я бы даже не подошла к вашему кабинету. Я бы не осмелилась, я бы сдала самый лучший отчет на свете. Надежда Лазаревич:

Я самый нежный руководитель, но до поры до времени.

Наталья Надольская:

Что-то мне кажется, что вы лукавите. Если бы появился в коллективе Новосельцев, он бы разбил ваше сердце, ваше мнение поменялось бы. Надежда Лазаревич:

Совершенно нет. Надежда Цыркун:

Это Куприн «Гранатовый браслет». Вот он тайно любил. Каждый человек имеет право любить – тайно, явно. И как угодно. Принимать эту любовь или нет. И по поводу нашей позиции: да, вы абсолютно правы как генеральный директор. Все учителя думают: подростки ходят в школу учиться. А они для чего ходят? Это пообщаться. Сначала группочками, потом они уже и в пары объединяются, они дружат.

Алеся Лакина:

Но это же мешает учебному процессу. Надежда Цыркун:

Почему мешает? Это естественная, лучшая часть жизни человека. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Нет, это мешает. Влюбленность, бабочки в животе, розовые очки – это все мешает учебному процессу. Точно так же, как я считаю, что служебный роман мешает работе.