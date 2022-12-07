«Нацисты в Латвии очень обрадовались таким людям». Почему в свободной Европе закрыли телеканал «Дождь»?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим развал и возрождение Советского Союза, возмездие Иудам и белорусские льготы для граждан. В гостях политолог Андрей Лазуткин и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Телеканал «Дождь», которым я заранее советовал переименоваться в телеканал «Вождь» и рассказывать про патриотов нормальных и тогда все с вами будет хорошо. Они меня не послушали и сейчас, после начала, как они говорят, страшной захватнической войны, они не могли находиться в России, уехали на территорию Латвии, организовали там вещание. И 20 лет они там поливают грязью Россию, Путина, гадят на народ и все остальное. Там были такие высказывания, что не надо было защищать Ленинград, сдать его. Рассказывали, что русский народ – это сплошное быдло, мразь, рвань, которая только и заслуживает быть рабами. И какая Европа при этом прекрасная, свободная. И что-то там какая-то оговорка у них случилась, по поводу мобилизованных, что люди помогают. И все – их растоптали. С каким удовольствием их топчут и латышские нацисты, и украинские, и всякие предатели калибром покруче типа Невзорова. Их просто топчут, издеваются, плюют в лицо, а они ничего не могут сделать. Андрей Лазуткин, политолог:

То, что я слышал, у них было три претензии к работе канала. Первое, что там не было перевода на латышский язык, потому что в Латвии один госязык и вы должны на нем вещать. Неважно, вы там «Дождь», «Вождь» или местное ТВ. Только на латышском или хотя бы пускайте бегущую дорожку. Может, нужен еще латыш с субтитрами, который будет языком жестов показывать, что хана вам всем, русские свиньи. Скорее всего, что они этого, конечно, не сделали. Но еще был момент: они карту показали Украину неправильную, с Крымом, который покрашен в российские цвета. И третий момент: это, как я помню, они сказали «наша армия» вместо «армия России» – вот ужасные преступления. Конечно, одного звонка в американское посольство хватило бы, чтобы замять этот ужасный скандал. Наши прибалтийские тигры – это страны на полном директивном управлении. Григорий Азаренок:

Мы помним, когда флаг шел снимать мэр Риги, его сзади вел дипломат американский.

Андрей Лазуткин:

Абсолютно. По звонку из американского посольства там все эти процессы и происходят. То есть американские шефы это все санкционировали. А почему? Потому что они недовольны работой «Дождя», «Эха Москвы» и прочих. Григорий Азаренок:

Потому что не раскачали, твари! Андрей Лазуткин:

Не только не сформировали нужное общественное мнение внутри России, они еще и показали, что рейтинг Путина вырос в общем-то и армию поддерживают люди. Потому что армия воюет не так, как хотелось бы, но поддержка народа огромная. Получается, что вот, мы вкладывали деньги много лет, прекрасные «Дожди», посмотрите, какая ваша роль в этом всем? Никакущая. И, конечно, им показывают: сегодня вам просто закрыли вещание, завтра на вас заведут дела какие-то за растрату, после этого вас еще, может, депортируют обратно в Россию, а там прокуратура проверит, что вы наговорили про российскую армию. Были фейки, не были они. То есть им показывают, что, ребята, если вы будете плохо работать дальше, как вы работали раньше, от вас просто избавятся, вас закроют. Вы еще правильно сказали, Григорий, почему-то нет никакого сочувствия у их коллег. А почему так? Потому что поляна сужается все время, денег там все меньше, надо конкурировать. И опять же, как говорили про «Дождь», есть же у нас «Радио Свобода» с Франакам Вячорка. Они получают деньги американские напрямую от грантовой системы, то есть там бюджетное американское финансирование. А «Дождь» посадили на бабки внутри России