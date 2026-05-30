Уровень лучших мировых церемоний! Каким было главное медиасобытие Беларуси «Телевершина-2026»

Накануне белорусское телевидение прожило вечер, который точно останется в истории. «Телевершина» вновь собрала тех, кто каждый день работает в кадре и за кадром, создает телевизионный контент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году церемония впервые удивила даже профессиональное сообщество. Вместо привычной сцены – настоящий телевизионный мир изнутри: студийные площадки, эфирная аппаратная, режиссерские команды, свет, звук и напряжение большого прямого эфира. Все, что обычно скрыто от зрителя, на один вечер оказалось в центре внимания. Организацию главного телевизионного события двухлетия полностью взяла на себя команда СТВ. Почти 500 специалистов, 14 камер, сложнейшая техническая постановка и сотни точных решений, чтобы у большого телевизионного вечера был свой ритм, свой характер и свое настроение.

И для нашей команды этот вечер стал по-настоящему особенным. «Новости 24 часа» признаны лучшей информационной программой страны. Пока мы были в эфире, на сцену за наградой поднимались наши коллеги – те, кто каждый день делает эти выпуски для вас. Но это не все наши награды. Статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова. Лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Минск и минчане». Среди развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна». Ну а теперь о том, как создавали телевизионное шоу, которое удивило даже телевизионщиков, и каким для СТВ стал этот вечер – в репортаже Эллы Маркевич.

Внимание, работаем по моей команде. Три, два, один, эфир. С таких команд за кулисами начиналось шоу, которое полностью сломало привычные стандарты. 16-я «Телевершина» впервые в истории отказалась от классических ведущих на сцене. Вместо них процессом управлял режиссерский голос. Тот самый, что обычно остается за кадром. Зрителям первый раз показали изнанку большой телевизионной кухни. Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное. Организацию главного медиасобытия двухлетия полностью взял на себя телеканал СТВ. Задача стояла запредельная – ловить эмоции каждого номинанта. А в партере – свыше 300 человек, и все они под прицелом объективов. Тонны света, звука, уникальная «студия в студии» с подъемным экраном и шестиметровая крутящаяся статуэтка, сделанная специально для этого вечера. Уровень топовых мировых церемоний. К этому команда готовилась с начала года.

Виктория Альшевская, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:

Хочется, чтобы на экраны вышло все самое сочное, качественное и четкое. За два дня до этого собиралась вся съемочная группа, были генпрогоны, чтобы не упустить ни один важный момент. Для СТВ вечер стал триумфальным. Наш канал завоевал сразу 4 заветные статуэтки. Самую первую награду забрала команда информационного вещания.

Юлия Алексеюк, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы делаем новости ярко во всех смыслах. По картинке вы это видели. Мы делаем их смело, порой даже дерзко. Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина». Статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова.

В культурно-просветительском блоке не было равных проекту «Минск и минчане», доказавшему, что прошлое улиц и бульваров столицы может звучать современно. Вероника Макаревич, ведущая проекта «Минск и минчане» ЗАО «Столичное телевидение»:

Дорогой Минск, прекрасные минчане, мы вас любим, и это наша общая победа. И еще один желанный приз отправляется в копилку СТВ. Проект «Есть девчонка одна» – реалити-шоу о белорусских женщинах, которое уже так полюбилось зрителям. Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине». Этот внушительный список побед – лучшее доказательство верного курса. За последние два года телеканал серьезно перезагрузил эфир. И нам есть чем удивить зрителя. «Формула любви» и «ДХ Шоу» – гендиректор «Столичного телевидения» рассказал о телевизионных новинках.

Отгремели фанфары, погасли софиты... Завершилось одно из самых знаковых событий телеиндустрии страны. А вот телевизионная кухня продолжает работу. За несколько часов до эфира – финальные штрихи постпродакшна.