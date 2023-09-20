Национализм – здравая идеология или причина конфликтов? Поговорили с Молодёжным парламентом
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Национализм – это здравое зерно? Или необходимо полностью отказываться от этой идеологии?
Александр Густыр, инженер отдела снабжения ОАО «Барановичхлебопродукт»:
Сама идея национализма имеет благие цели, чтобы все осуществлялось в интересах нации. Но что мы видим в современном мире? Его радикальные проявления в основном, когда эту идеологию используют не во благо какой-то нации, а, допустим, чтобы рассорить людей внутри нации. Конкретный пример можно привести – белорусские граждане, которые находятся за границей, которые взяли ответственность на себя представлять якобы большинство нашей страны, которые разделяют людей на своих и чужих, при этом сами ведут агрессивную политику.
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Национализм – это в любом случае плохо, потому что если мы строим белорусское государство, общество, то мы должны быть едины. Как мы говорим? Мы многонациональная страна. Есть белорусы и небелорусы, но этого не должно быть. Поэтому если мы будем давать повод развиваться национализму, то мы получим вторую Украину, вспомним 2014 год.
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