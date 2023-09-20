Национализм – здравая идеология или причина конфликтов? Поговорили с Молодёжным парламентом

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:

Национализм – это здравое зерно? Или необходимо полностью отказываться от этой идеологии?