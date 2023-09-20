Звёзды республиканского уровня. История появления школьной команды КВН в агрогородке Сватки

Новости Беларуси. Не теряют времени даром и идут по жизни с юмором. Именно так можно охарактеризовать учащихся средней школы имени Максима Танка в уютном агрогородке Сватки Мядельского района. Здесь всего 58 учеников, и половина состоят в клубе веселых и находчивых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята уже не раз становились призерами областных и республиканских кубков. Как создавалась сельская команда, способная заставить смеяться каждого, узнала Дарья Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

«С пропиской из сяла». И это не грамматическая ошибка. В Сватковской школе некогда скучать. Уже 9 лет здесь существует своя детская КВН команда. А помогает детям в этом молодой педагог Григорий Хило.

Все началось в 2014-м, когда молодой учитель географии и биологии пришел работать сюда по распределению. В студенчестве сам занимался КВН. Поэтому решил прививать чувство юмора и школьникам. Первое выступление на районных соревнованиях, потом область. Теперь ребята из маленькой сельской школы – звезды республиканского уровня.