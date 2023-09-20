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В Минской области до 24 сентября ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах

20 сентября 2023 14:45
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области усилила контроль на дорогах. До 24 сентября проведут профилактические мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центре внимания – соблюдение ПДД водителями, пешеходами и владельцами средств персональной мобильности.

В Минской области до 24 сентября ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах-1

Подобные акции проводят каждую осень, когда сокращается световой день. Во время рейдов особое внимание уделят предупреждению ДТП в темное время суток. Экипажи ГАИ будут дежурить на самых аварийно опасных участках дорог, а также вблизи пешеходных переходов.

В Минской области до 24 сентября ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах-4

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ УВД Минского райисполкома:
Сотрудники ГАИ будут приближены к местам наибольшего скопления граждан, то есть это школы либо садики, либо нерегулируемые пешеходные переходы. В случае нарушения правил дорожного движения уязвимыми участниками дорожного движения они будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной Статьей 18.20 Кодекса об административных правонарушениях.

В Минской области до 24 сентября ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах-7

Как показывает статистика, осенью количество ДТП возрастает. Поэтому водителям стоит быть более внимательными, а пешеходам не забывать о фликерах.

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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