В Минской области до 24 сентября ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области усилила контроль на дорогах. До 24 сентября проведут профилактические мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центре внимания – соблюдение ПДД водителями, пешеходами и владельцами средств персональной мобильности.

Подобные акции проводят каждую осень, когда сокращается световой день. Во время рейдов особое внимание уделят предупреждению ДТП в темное время суток. Экипажи ГАИ будут дежурить на самых аварийно опасных участках дорог, а также вблизи пешеходных переходов.

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ УВД Минского райисполкома:

Сотрудники ГАИ будут приближены к местам наибольшего скопления граждан, то есть это школы либо садики, либо нерегулируемые пешеходные переходы. В случае нарушения правил дорожного движения уязвимыми участниками дорожного движения они будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной Статьей 18.20 Кодекса об административных правонарушениях.