25-й визит россиян в 2023 году! В Беларуси делегация Нижегородской области – о чём договорились?

Тесное сотрудничество Беларуси и России – весомый ответ на санкции и политическое давление со стороны коллективного Запада. Между регионами наших стран уже заключено свыше 450 договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегическое взаимодействие в рамках Союзного государства приобретает все большие масштабы. 20 сентября в Палате представителей подписаны соглашения о сотрудничестве областных советов депутатов с Законодательным собранием Нижегородской области.

Региональные связи российского региона с Брестской, Витебской и Гродненской областями выходят на новый уровень партнерства. Подписанные документы придадут мощный импульс развитию связей в различных сферах. Это и обеспечение равных прав граждан, и поддержка отечественных товаропроизводителей, и комплексное развитие сельских территорий. Однако стоит отметить, что сегодня сотрудничество с Нижегородской областью уже налажено. Товарооборот по итогам 2022 года превысил 700 млн долларов. Немало совместных проектов удалось реализовать.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области России:

Мы удвоили наши совместные объемы в промышленном производстве в два раза за последние пять лет. Половина сельхозтехники на полях Нижегородской области – это белорусская техника. И лифты у нас белорусские, тракторы, комбайны белорусские, очень много мы и совместно производим. Сейчас мы совместно производим трамваи в Нижегородской области, тоже белорусские трамваи.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На депутатском уровне такие контакты тоже очень важны, потому что мы должны понимать, что нам мешает сегодня реально работать, что мы должны поменять в национальном законодательстве, какие локальные нормативные акты принять либо пересмотреть. Но самое главное – это прямые контакты между людьми, между депутатами, между бизнесменами, между представителями различных отраслей: культуры, образования, науки. Большой вклад в развитие сотрудничества между регионами внес Форум регионов. В 2023 году он прошел уже в 10 раз, были подписаны контракты на 110 млрд российских рублей. В 2024 году масштабное мероприятие будет принимать Витебская область. В конце августа прошло совещание у Президента по вопросам развития северного региона. Затронули и тему сотрудничества с Россией. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к организации надо подойти со всей серьезностью. Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Беларуси и России. Читайте здесь.

Форум регионов доказал свою эффективность, а еще дал понять самое важное: для взаимодействия есть возможность и желание. Мероприятие такого формата послужило стартом. Сегодня контракты и соглашения отдельные районы Беларуси и России заключают самостоятельно и вне ключевых форумов и совещаний. География сотрудничества Нижегородской области охватывает более 140 стран, но с Беларусью – особые отношения, которые развиваются на протяжении более 20 лет. В последнее время ставку сделали на новый формат взаимодействия регионов – съезд малых городов. Как отмечают эксперты, основа экономики – это мегаполисы и крупные предприятия, но и областные, районные населенный пункты вносят свой вклад в общее дело.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного Совета депутатов:

В Гродно создан партнерский альянс городов «5+». Это города, которые уже налаживали взаимодействие с нижегородскими коллегами. Дальнейшая работа будет направлена на более тесное сотрудничество с законодателями и одной, и второй стороны. Ну и, конечно, развитие социально-культурных вопросов, которые наверняка остро сегодня стоят в одном и в другом регионе.