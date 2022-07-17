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В Волковысском районе подтопило более 150 дачных участков и 60 частных подворий

17 июля 2022 10:16
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Новости Беларуси. 60 частных подворий и более 150 дачных участков подтоплено в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Волковысском районе подтопило более 150 дачных участков и 60 частных подворий-1

Там из берегов вышло водохранилище и питающие его реки. В результате проблемы возникли в райцентре, городском поселке Россь и деревне Личицы. На месте работает комиссия по ЧС. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет.  

В Волковысском районе подтопило более 150 дачных участков и 60 частных подворий-4

Все это – результат обильных осадков. В регионе их выпало за июль более полуторамесячной нормы. Дожди в Беларуси сменятся ясной погодой, по прогнозам синоптиков, лишь во вторник.  

Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси – читайте здесь.  

# Погода в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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