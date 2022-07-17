В Волковысском районе подтопило более 150 дачных участков и 60 частных подворий

Новости Беларуси. 60 частных подворий и более 150 дачных участков подтоплено в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 60 частных подворий и более 150 дачных участков подтоплено в Волковысском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там из берегов вышло водохранилище и питающие его реки. В результате проблемы возникли в райцентре, городском поселке Россь и деревне Личицы. На месте работает комиссия по ЧС. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет.
Все это – результат обильных осадков. В регионе их выпало за июль более полуторамесячной нормы. Дожди в Беларуси сменятся ясной погодой, по прогнозам синоптиков, лишь во вторник.
Дожди сменятся ясной погодой. Какой будет середина лета в Беларуси – читайте здесь.