Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником

17 июля 2022 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Металлурги 17 июля отмечают профессиональный праздник. Их труд – одна из основ отечественной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля обработки и переработки металлов и производство готовых изделий из них составляет более семи процентов промышленности.  

Александр Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником-1

«Раскаленный металл поддается только таким людям, как вы, – сильным, ответственным, готовым на ежедневный самоотверженный труд в сложнейших условиях», – это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли.  

Александр Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Металлургический комплекс играет большую роль в развитии экономического потенциала Беларуси. От успешной деятельности металлургов напрямую зависят многие сферы отечественной промышленности. Вы успешно сработали в условиях восстановления спроса после эпидемиологических ограничений в 2021 году. Убежден, что справитесь с очередными вызовами и сегодня. Главное – находить новые рынки сбыта и, не останавливаясь на достигнутом, совершенствуя производство, разрабатывать продукцию, соответствующую мировым стандартам.  

# Белорусская металлургия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
И снова дожди. Прогноз погоды в Беларуси на 17 июля
17 июля 2022 08:49

И снова дожди. Прогноз погоды в Беларуси на 17 июля

Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске?
17 июля 2022 08:17

Лидируют Италия и Беларусь. Как прошёл первый день конкурса молодых исполнителей в фестивальном Витебске?

«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своём выступлении на «Славянском базаре»
17 июля 2022 07:56

«Ты выходишь – и ты уже вся в мурашках». Анна Трубецкая о своём выступлении на «Славянском базаре»