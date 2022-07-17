Александр Лукашенко поздравил металлургов с профессиональным праздником
Новости Беларуси. Металлурги 17 июля отмечают профессиональный праздник. Их труд – одна из основ отечественной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля обработки и переработки металлов и производство готовых изделий из них составляет более семи процентов промышленности.
«Раскаленный металл поддается только таким людям, как вы, – сильным, ответственным, готовым на ежедневный самоотверженный труд в сложнейших условиях», – это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Металлургический комплекс играет большую роль в развитии экономического потенциала Беларуси. От успешной деятельности металлургов напрямую зависят многие сферы отечественной промышленности. Вы успешно сработали в условиях восстановления спроса после эпидемиологических ограничений в 2021 году. Убежден, что справитесь с очередными вызовами и сегодня. Главное – находить новые рынки сбыта и, не останавливаясь на достигнутом, совершенствуя производство, разрабатывать продукцию, соответствующую мировым стандартам.