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И снова дожди. Прогноз погоды в Беларуси на 17 июля

17 июля 2022 08:49
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Новости Беларуси. В Беларуси погода в эти дни достаточно комфортная, но температура воздуха не добирает градусов до климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И снова дожди. Прогноз погоды в Беларуси на 17 июля-1

Сегодня на большей части территории дожди. Из неблагоприятных явлений также возможны грозы. При них усиление ветра – до 14 метров в секунду. Улучшение погодных условий ожидается с начала недели. Во вторник, по прогнозам синоптиков, дожди сменятся ясной погодой.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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