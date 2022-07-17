И снова дожди. Прогноз погоды в Беларуси на 17 июля

Новости Беларуси. В Беларуси погода в эти дни достаточно комфортная, но температура воздуха не добирает градусов до климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на большей части территории дожди. Из неблагоприятных явлений также возможны грозы. При них усиление ветра – до 14 метров в секунду. Улучшение погодных условий ожидается с начала недели. Во вторник, по прогнозам синоптиков, дожди сменятся ясной погодой.