Зимой зайцы и мыши могут обгрызать кору. Рассказываем, как защитить деревья от грызунов

Большой урон саду в зимнее время наносят грызуны: зайцы и мыши. Они объедают кору штамбов и скелетных ветвей, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вы не успели защитить свои деревья в начале зимы, то не поздно сделать это в январе.

Следует утоптать снег вокруг штамба и обвязать его еловыми лапками или полынью. Можно использовать для этой цели рубероид, толь, рыхлую оберточную бумагу. Нельзя обвязывать штамбы деревьев полиэтиленовой пленкой, так как она ухудшает условия перезимовки дерева.