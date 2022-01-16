Прямой эфир

Зимой зайцы и мыши могут обгрызать кору. Рассказываем, как защитить деревья от грызунов

16 января 2022 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой урон саду в зимнее время наносят грызуны: зайцы и мыши. Они объедают кору штамбов и скелетных ветвей, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вы не успели защитить свои деревья в начале зимы, то не поздно сделать это в январе.  

Зимой зайцы и мыши могут обгрызать кору. Рассказываем, как защитить деревья от грызунов-1

Следует утоптать снег вокруг штамба и обвязать его еловыми лапками или полынью. Можно использовать для этой цели рубероид, толь, рыхлую оберточную бумагу. Нельзя обвязывать штамбы деревьев полиэтиленовой пленкой, так как она ухудшает условия перезимовки дерева.  

Зимой зайцы и мыши могут обгрызать кору. Рассказываем, как защитить деревья от грызунов-4

В морозы она является ловушкой холодного воздуха, а в солнечную погоду создает парниковый эффект, который способствует образованию «солнечных ожогов» коры.  

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады? Читайте здесь.  

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спинальные системы». Что это за программа и как она помогает сохранить здоровье детям?
16 января 2022 12:08

«Спинальные системы». Что это за программа и как она помогает сохранить здоровье детям?

Народный артист Беларуси Леонид Захлевный отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил Президент
16 января 2022 12:04

Народный артист Беларуси Леонид Захлевный отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил Президент

Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду
16 января 2022 11:56

Опасное хобби. На Свислочи в центре Минска мужчина рыбачил на тонком льду