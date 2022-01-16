Зимой зайцы и мыши могут обгрызать кору. Рассказываем, как защитить деревья от грызунов

Большой урон саду в зимнее время наносят грызуны: зайцы и мыши. Они объедают кору штамбов и скелетных ветвей, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вы не успели защитить свои деревья в начале зимы, то не поздно сделать это в январе.
Большой урон саду в зимнее время наносят грызуны: зайцы и мыши. Они объедают кору штамбов и скелетных ветвей, рассказали в программе «Плюс-минус». Если вы не успели защитить свои деревья в начале зимы, то не поздно сделать это в январе.
Следует утоптать снег вокруг штамба и обвязать его еловыми лапками или полынью. Можно использовать для этой цели рубероид, толь, рыхлую оберточную бумагу. Нельзя обвязывать штамбы деревьев полиэтиленовой пленкой, так как она ухудшает условия перезимовки дерева.
В морозы она является ловушкой холодного воздуха, а в солнечную погоду создает парниковый эффект, который способствует образованию «солнечных ожогов» коры.
Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады? Читайте здесь.