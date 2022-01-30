Первые признаки – першение в горле и потеря аппетита. «Омикрон» всё чаще фиксируется у детей

Новости Беларуси. Рост заболеваний острыми респираторными инфекциями и коронавирусом отмечает Минздрав Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство пациентов лечатся в домашних условиях. Возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. В Гродно новый штамм коронавируса «омикрон» все чаще фиксируется у детей.

У них отмечают першение в горле, вялость, потерю аппетита и незначительное повышение температуры – это первые признаки «омикрона». Медики отмечают, болезнь особенно бьет по пациентам в возрасте от двух до пяти лет, это связано с генетическими характеристиками штамма.

Большинство детей переносят «омикрон» в легкой форме и, как правило, не нуждаются в госпитализации. Сложнее с подростками. Снизить риск осложнений поможет лишь иммунизация. Первую дозу вакцины уже получили около 800 юных гродненцев.

Валентина Иконникова, врач-эпидемиолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

На сегодня все чаще и чаще в инфекционный процесс вовлекаются подростки. К сожалению, заболевания протекают более тяжело. У нас проводится вакцинация детей в возрасте от 12 лет до 17 лет с использованием китайской вакцины Vero Сell. Обязательным условием для проведения вакцинации против инфекции COVID-19 является информированное согласие родителей либо законных представителей детей.

Первым компонентом вакцины против коронавируса уже привились почти 60 % жителей Гродно и района, вторым – более 53 %.