Послание Президента набирает популярность на интернет-площадках. Какие акценты наиболее важны для белорусов?

Новости Беларуси. Пока белорусы ищут ответы на вопросы, заданные им Президентом во время его ежегодного обращения к народу и парламенту, выступление Александра Лукашенко набирает популярность на интернет-площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеосервисы фиксируют рекордное количество просмотров. Очевидно, что не только наши соотечественники анализируют три посыла Александра Лукашенко со знаком вопроса: готовы ли белорусы платить за собственную оборону и государство, за суверенитет и независимость, а также проявлять инициативу и работать на себя.

Сегодня, 30 января, в нашем вечернем эфире мы расставим все акценты важного политического события. Это основная тема главной информационной программы на СТВ.

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