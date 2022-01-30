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Послание Президента набирает популярность на интернет-площадках. Какие акценты наиболее важны для белорусов?

30 января 2022 11:41
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Новости Беларуси. Пока белорусы ищут ответы на вопросы, заданные им Президентом во время его ежегодного обращения к народу и парламенту, выступление Александра Лукашенко набирает популярность на интернет-площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание Президента набирает популярность на интернет-площадках. Какие акценты наиболее важны для белорусов?-1

Видеосервисы фиксируют рекордное количество просмотров. Очевидно, что не только наши соотечественники анализируют три посыла Александра Лукашенко со знаком вопроса: готовы ли белорусы платить за собственную оборону и государство, за суверенитет и независимость, а также проявлять инициативу и работать на себя.

Сегодня, 30 января, в нашем вечернем эфире мы расставим все акценты важного политического события. Это основная тема главной информационной программы на СТВ.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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