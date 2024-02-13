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Первый признак развития рака гортани. Когда необходимо обратиться к врачу?

13 февраля 2024 19:30
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Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Говоря про раннюю диагностику, скрининги, есть еще и самодиагностика. Я думаю, женщины знают только как самодиагностировать грудь, прощупывать. В остальных случаях [рак ротоглотки – прим. ред.]?

Первый признак развития рака гортани. Когда необходимо обратиться к врачу?-1

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Можно осмотреть в зеркало, в конце концов, и увидеть какие-то необычные образования, язвочки, которые долго не заживают – это уже повод обратиться. Для гортани первый признак – это осиплость, изменение голоса. Мы, конечно, должны понимать, что есть учителя, ведущие, у которых нагрузка на голос.

Наталья Надольская:
Есть врожденные, у меня все дети сипатые.

Сергей Поляков:
Если что-то изменилось, надо же смотреть за изменениями.

Наталья Надольская:
Динамику?

Сергей Поляков:
Да, динамику. То есть у человека был нормальный голос, и вдруг появилась осиплость – это уже повод пойти к отоларингологу для того, чтобы посмотреть, по крайней мере, связки.

Перевести в хроническое состояние. Почему смертность от онкологических заболеваний ниже, чем от сердечно-сосудистых – подробнее здесь.

# Онкология # общество # Наталья Надольская # Сергей Поляков

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