Первый признак развития рака гортани. Когда необходимо обратиться к врачу?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Говоря про раннюю диагностику, скрининги, есть еще и самодиагностика. Я думаю, женщины знают только как самодиагностировать грудь, прощупывать. В остальных случаях [рак ротоглотки – прим. ред.]?

Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Можно осмотреть в зеркало, в конце концов, и увидеть какие-то необычные образования, язвочки, которые долго не заживают – это уже повод обратиться. Для гортани первый признак – это осиплость, изменение голоса. Мы, конечно, должны понимать, что есть учителя, ведущие, у которых нагрузка на голос.

Наталья Надольская:

Есть врожденные, у меня все дети сипатые.

Сергей Поляков:

Если что-то изменилось, надо же смотреть за изменениями.

Наталья Надольская:

Динамику?

Сергей Поляков:

Да, динамику. То есть у человека был нормальный голос, и вдруг появилась осиплость – это уже повод пойти к отоларингологу для того, чтобы посмотреть, по крайней мере, связки.