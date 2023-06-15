Начать с байдарки. Чем интересен сплав по реке, рассказал руководитель турклуба
Лето в самом разгаре и пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было, что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие самые популярные маршруты у белорусов? Может вы назовете какой-то самый топовый, куда мы все вместе потом отправимся?
Юрий Федюкович, руководитель турклуба:
Нет, конечно, я не назову топовый. Я скажу, что вся Беларусь интересна. Здесь очень много зависит именно от человека. Если вы у меня спрашиваете, то лично вам, может быть, я что-то отвечу.
Алеся Лакина:
Ответьте лично мне. Куда мне лучше ехать?
Юрий Федюкович:
В Турцию, конечно.
Алеся Лакина:
На море?
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
А мне ответьте.
Юрий Федюкович:
Вам могу ответить, что, например, в Турцию, но в горы. На Ликийскую тропу хотите сходить с рюкзачком?
Михаил Свито:
Да, я хотел бы попробовать. Не факт, что я доберусь, конечно.
Юрий Федюкович:
Заодно и вашу коллегу можете пригласить.
Михаил Свито:
Обязательно, мы вместе поедем.
Юрий Федюкович:
Для вас в Беларуси я бы, конечно, рекомендовал начать с байдарочного варианта, короткого сплава. Для того чтобы увидеть хотя бы ее – раз, увидеть реку изнутри. Потому что подойти к реке с берега и подойти с реки, на берег посмотреть – это два разных визуальных ощущения. Грести не обязательно, возьмете коллегу, он у вас будет капитаном. Вы будете с веслом просто делать хорошие фотографии.
Михаил Свито:
Просто сидеть и наслаждаться красивыми видами.
Алеся Лакина:
Где самые красивые виды? Где плавать?
Юрий Федюкович:
Любая река в Беларуси подойдет. У нас нет каких-то сверхъестественных рек. У нас есть период года – весна, лето, осень. Весной реки наполняются талыми водами снегов. Есть несколько рек в Витебском регионе, когда реки становятся условно бурными. Но не те бурные, когда мы смотрим по телевизору, где там прямо волны какие-то – нет. Это усложняет технику, там надо иметь опыт. Весной, может быть, Припять разливается. Разливы, эти широкие воды. Сейчас это модное название Море Геродота – разливы Припяти. Летом реки простые, интересные своим визуальным. Притом байдарка двухместная – например, вы двое. Вы уже в ретрите фактически. Остальные члены команды, другие тоже на своих байдарках где-то там за поворотом, у них свой ретрит. На берегу потом все вместе собрались – приготовление пищи, палатки или усадьба. Можно же в усадьбе ночевать при этом. Уже общение комплексное – все вместе.
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