Начать с байдарки. Чем интересен сплав по реке, рассказал руководитель турклуба

Лето в самом разгаре и пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было, что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие самые популярные маршруты у белорусов? Может вы назовете какой-то самый топовый, куда мы все вместе потом отправимся?

Юрий Федюкович, руководитель турклуба:

Нет, конечно, я не назову топовый. Я скажу, что вся Беларусь интересна. Здесь очень много зависит именно от человека. Если вы у меня спрашиваете, то лично вам, может быть, я что-то отвечу. Алеся Лакина:

Ответьте лично мне. Куда мне лучше ехать? Юрий Федюкович:

В Турцию, конечно. Алеся Лакина:

На море? Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

А мне ответьте.

Юрий Федюкович:

Вам могу ответить, что, например, в Турцию, но в горы. На Ликийскую тропу хотите сходить с рюкзачком? Михаил Свито:

Да, я хотел бы попробовать. Не факт, что я доберусь, конечно. Юрий Федюкович:

Заодно и вашу коллегу можете пригласить. Михаил Свито:

Обязательно, мы вместе поедем. Юрий Федюкович:

Для вас в Беларуси я бы, конечно, рекомендовал начать с байдарочного варианта, короткого сплава. Для того чтобы увидеть хотя бы ее – раз, увидеть реку изнутри. Потому что подойти к реке с берега и подойти с реки, на берег посмотреть – это два разных визуальных ощущения. Грести не обязательно, возьмете коллегу, он у вас будет капитаном. Вы будете с веслом просто делать хорошие фотографии.