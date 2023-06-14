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«Выход из зоны комфорта». Кому подойдёт отдых в туристическом походе?

14 июня 2023 18:20
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Лето в самом разгаре, пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, мне кажется, что поход – это зачастую речь не про комфорт. Лес, комары, всякий мох, веточки. Как к этому люди относятся? Как вы их переубеждаете?

«Выход из зоны комфорта». Кому подойдёт отдых в туристическом походе?-1

Юрий Федюкович, директор турклуба:
Здесь нечего переубеждать. Есть такое понятие, как…

Михаил Свито:
Найдите прелесть. В чем прелесть такого отдыха?

Юрий Федюкович:
Туристское мероприятие, как поход – это выход из зоны комфорта. Если человек готов выйти из той зоны комфорта, когда он просыпается в своей кровати, завтракает, идет на работу, приходит с работы, садится на диван, смотрит телевизор и так каждый день, кроме выходных, когда он целый день дома находится на диване. То из такого комфорта выйти очень сложно.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, вы бывали в походе?

«Выход из зоны комфорта». Кому подойдёт отдых в туристическом походе?-4

Наталья Позднякова, сертифицированный инструктор тибетской янтра йоги, соавтор ретритного проекта, психолог:
Конечно, неоднократно.

Алеся Лакина:
Когда в последний раз?

Наталья Позднякова:
Если честно, в палатках я жила давновато. Уже, наверное, лет 10 назад мы были на длительном ретрите в Подмосковье. Жили там, и 10 дней шел дождь. Я похудела на семь килограммов, потому что есть было нечего. Просто мы не могли разжечь костер, а людей собралось там полторы тысячи.

Правда, я обожаю палатки. Но так как теперь я связана еще и со здоровьем, я понимаю, что если погода отличная, в палатке хорошо. Но если немножко холодно, то девушкам бывает не очень уютно.

Алеся Лакина:
Это мягко сказано, не очень уютно.

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# Туризм # Туризм # Михаил Свито # Алеся Лакина # Фотофакт

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