«Выход из зоны комфорта». Кому подойдёт отдых в туристическом походе?
Лето в самом разгаре, пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Скажите, мне кажется, что поход – это зачастую речь не про комфорт. Лес, комары, всякий мох, веточки. Как к этому люди относятся? Как вы их переубеждаете?
Юрий Федюкович, директор турклуба:
Здесь нечего переубеждать. Есть такое понятие, как…
Михаил Свито:
Найдите прелесть. В чем прелесть такого отдыха?
Юрий Федюкович:
Туристское мероприятие, как поход – это выход из зоны комфорта. Если человек готов выйти из той зоны комфорта, когда он просыпается в своей кровати, завтракает, идет на работу, приходит с работы, садится на диван, смотрит телевизор и так каждый день, кроме выходных, когда он целый день дома находится на диване. То из такого комфорта выйти очень сложно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, вы бывали в походе?
Наталья Позднякова, сертифицированный инструктор тибетской янтра йоги, соавтор ретритного проекта, психолог:
Конечно, неоднократно.
Алеся Лакина:
Когда в последний раз?
Наталья Позднякова:
Если честно, в палатках я жила давновато. Уже, наверное, лет 10 назад мы были на длительном ретрите в Подмосковье. Жили там, и 10 дней шел дождь. Я похудела на семь килограммов, потому что есть было нечего. Просто мы не могли разжечь костер, а людей собралось там полторы тысячи.
Правда, я обожаю палатки. Но так как теперь я связана еще и со здоровьем, я понимаю, что если погода отличная, в палатке хорошо. Но если немножко холодно, то девушкам бывает не очень уютно.
Алеся Лакина:
Это мягко сказано, не очень уютно.
Интересная альтернатива Турции. Какие туристические направления выбирают белорусы – подробнее здесь.