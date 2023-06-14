«Выход из зоны комфорта». Кому подойдёт отдых в туристическом походе?

Лето в самом разгаре, пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Скажите, мне кажется, что поход – это зачастую речь не про комфорт. Лес, комары, всякий мох, веточки. Как к этому люди относятся? Как вы их переубеждаете?

Юрий Федюкович, директор турклуба:

Здесь нечего переубеждать. Есть такое понятие, как… Михаил Свито:

Найдите прелесть. В чем прелесть такого отдыха? Юрий Федюкович:

Туристское мероприятие, как поход – это выход из зоны комфорта. Если человек готов выйти из той зоны комфорта, когда он просыпается в своей кровати, завтракает, идет на работу, приходит с работы, садится на диван, смотрит телевизор и так каждый день, кроме выходных, когда он целый день дома находится на диване. То из такого комфорта выйти очень сложно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наталья, вы бывали в походе?