От посещения пещеры до байдарок по бурным водам. Каким экстремальным отдыхом заняться в Беларуси?
Лето в самом разгаре и пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было, что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к экстремальным каким-то активностям и отдыху? Для меня, допустим, экстрим – сходить в лес, потому что я боюсь змей. Вы практикуете экстремальные виды отдыха?
Алина Крупельницкая, любительница путешествий:
Сложно сообразить. Первое, что пришло на ум – это пещера единственная в Беларуси у нас в Глубокском районе. Для нас экстрим в том был, есть там змея внутри или нет. Потому что выглядит это как нора, грубо говоря, диаметра подходящего нам. Собственно, Антон там и застрял.
Алеся Лакина:
Клаустрофобии нет, я так понимаю?
Алина Крупельницкая:
Клаустрофобии нет, страх есть. Мы там хлопали и что-то забрасывали. Мы туда залезли и ни секунду не пожалели. Плюс болото Ельня.
Алеся Лакина:
Мне кажется, еще страшно после мультика «Винни-Пух» – детская травма все-таки осталась.
Алина Крупельницкая:
За ноги тянуть? Что делать?
Антон Крупельницкий, любитель путешествий:
Жена змей боится больше, а вероятность ее встретить тоже крайне высока, поэтому пришлось мне рисковать. Вообще, экстремальные виды мы тоже любим, практикуем. Можно начать от гор – восхождений не в Беларуси, потому что у нас нет каких-то высот. Также это байдарки по бурным водам. Это активные парки отдыха где-то в каких-то местах, например, в Ратомке со скалодромом, троллеем. Есть у нас также всякие коммерческие активности. То есть на самом деле на любой цвет и вкус. Мы тоже очень положительно относимся к этому.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Хватает экстрима у нас?
Антон Крупельницкий:
Да.
«Выход из зоны комфорта». Кому подойдет отдых в туристическом походе – подробнее здесь.