От посещения пещеры до байдарок по бурным водам. Каким экстремальным отдыхом заняться в Беларуси?

Лето в самом разгаре и пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было, что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к экстремальным каким-то активностям и отдыху? Для меня, допустим, экстрим – сходить в лес, потому что я боюсь змей. Вы практикуете экстремальные виды отдыха?

Алина Крупельницкая, любительница путешествий:

Сложно сообразить. Первое, что пришло на ум – это пещера единственная в Беларуси у нас в Глубокском районе. Для нас экстрим в том был, есть там змея внутри или нет. Потому что выглядит это как нора, грубо говоря, диаметра подходящего нам. Собственно, Антон там и застрял. Алеся Лакина:

Клаустрофобии нет, я так понимаю? Алина Крупельницкая:

Клаустрофобии нет, страх есть. Мы там хлопали и что-то забрасывали. Мы туда залезли и ни секунду не пожалели. Плюс болото Ельня. Алеся Лакина:

Мне кажется, еще страшно после мультика «Винни-Пух» – детская травма все-таки осталась. Алина Крупельницкая:

За ноги тянуть? Что делать?