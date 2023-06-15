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Председатель Совета Республики встретилась с послом Мексики

15 июня 2023 14:02
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Новости Беларуси. Беларусь – миролюбивая страна, и мы сотрудничаем со всеми, кто конструктивно и по-доброму относится к нашему государству. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики встретилась с послом Мексики-1

Дипломатическим отношениям Минска и Мехико уже больше 30 лет. Пока результат партнерства скромный, но мы рассчитываем на активизацию сотрудничества уже в ближайшее время. Социально ориентированная политика двух стран должна стать точкой соприкосновения, которая поможет развиваться нашим дружественным отношениям. Сегодня мексиканская продукция есть на белорусских торговых полках. Хотелось бы и присутствие товаров, сделанных в Беларуси, в торговых точках Мексики. Вместе с тем потенциал взаимодействия огромный и не ограничивается только торговлей.

Председатель Совета Республики встретилась с послом Мексики-4

Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Беларуси:
Между нашими странами существует очень много возможностей. Потенциал взаимодействия во многих сферах. Однако хотелось бы выделить торгово-экономическую сферу. Вчера я посетил МТЗ и был сильно удивлен профессионализму белорусских машиностроителей. И конечно, нас в Мексике интересует взаимодействие в сельскохозяйственной сфере, которая очень хорошо развита в Беларуси. В нашей стране очень заинтересованы в приобретении белорусских тракторов и удобрений. Интерес есть как у правительства Мексики, так и у представителей частного бизнеса.

Мексика заинтересована в развитии отношений с Беларусью и в гуманитарной отрасли. Также есть намерения обменяться опытом в сфере IT.

# Беларусь-Мексика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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