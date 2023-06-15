Приёмная кампания стартовала в учреждениях профтехобразования. Какие специальности предлагают в Минске?

Новости Беларуси. В учреждениях профтехобразования Минска началась приемная кампания. Абитуриентам предлагают в том числе и новые специальности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, профессию флориста можно получить в Минском государственном колледже декоративно-прикладного искусства имени Кедышко. Есть и специальности для ребят с особенностями психофизического развития. Например, рабочий зеленого строительства, овощевод, цветовод и маляр-штукатур. А в Колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе увеличен набор по целевым направлениям, так как требуется больше специалистов на промышленные предприятия-гиганты.

Никита Душевский: Я выбрал специальность «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей». Я с самого раннего детства увлекался конструкторами, как вообще устроены разные транспортные средства, поэтому у меня не стояло большого выбора профессии. Я уверен, что, поступив сюда, точно смогу получить высокоуровневые знания и далее работать по специальности, которая меня интересует.

Ольга Лукашевич, заместитель директора по учебной работе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

Осуществляется набор по таким специальностям, как «Сборочные ремонтные работы», «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей». Мы набираем две группы – 54 человека. Из них уже четыре целевые заявки. Также набираем: «Обработка деталей на металлорежущих станках», «Эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства». Набираем мы одну группу – 28 человек, из них 13 целевых.

Только в 16 учреждений профессионально-технического образования, которые числятся на балансе Мингорисполкома, планируют набрать более 4 100 человек.