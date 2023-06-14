Там, где лежат ледники. Почему стоит побывать в Грузии в несезон?

Лето в самом разгаре и пора наслаждаться каждым теплым днем. Чтобы было, что вспомнить, разнообразьте свой досуг – отправляйтесь в путешествие, турпоход или даже велотрип. Главное, не сидеть на месте. Об идеях для активного и незабываемого отдыха поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Куда вы отправитесь?
Наталья Позднякова, сертифицированный инструктор тибетской янтра йоги, соавтор ретритного проекта, психолог:
Если честно, мы буквально с семьей пару дней назад вернулись из Грузии. У меня был такой экстрим, который я не планировала. Мы были в Сванетии, то есть там, где ледники лежат. Мы еще застали несезонье, чему я очень рада, потому что я все-таки не очень люблю, когда пляжи – люди. Теперь все лето впереди. Первое – это встретиться со всеми друзьями на дачах, пожечь костры, никакой картошки.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Конечно, никаких уборок, прополок огородов, правильно. Просто отдохнуть.
Наталья Позднякова:
Да, то есть на первом месте – это друзья. Со всеми прямо наобщаться, ко всем съездить и побыть долгие вечера. Три ретрита, один из них мы рискуем делать недельный. Во-первых, скажу, что у нас в Беларуси реально очень крутые локации. Люди создают такие вещи, что у меня мурашки по коже. То есть та же, маленькая такая рекламная компания, «Белые луга» – деревня восстановленная, прекрасная. То есть я у бабушки копала картошку, а сейчас туда приезжаешь – шкафы, часы, те же домики, но ничего не надо делать.
Алеся Лакина:
Кайф, да?
Наталья Позднякова:
Только созерцать.
Алеся Лакина:
Вот это отдых.
Наталья Позднякова:
Вообще, прямо вот такой.
Алеся Лакина:
Просто походить и поностальгировать.
Наталья Позднякова:
Таких локаций в Беларуси – мы нашли уникальные. Поэтому друзья, локации и работать – лето, много энергии.
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