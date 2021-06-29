Начали перерабатывать отработанные масла и батарейки. Что можно сделать из вчерашнего мусора?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что можно сделать из вчерашнего мусора? Не смущает ли людей, что вчера это было на свалке?

Максим Тарасов, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Из вчерашнего мусора можно сделать все что угодно. У нас отходы используются в соответствии с техническими нормативно-правовыми актами. Это могут быть государственные стандарты, технические условия, стандарт для предприятий. Все технические условия на продукцию, которая производится с использованием отходов, проходит государственную экологическую экспертизу, то есть для производства этой продукции соблюдаются экологические стандарты и нормы.