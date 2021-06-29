Начали перерабатывать отработанные масла и батарейки. Что можно сделать из вчерашнего мусора?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что можно сделать из вчерашнего мусора? Не смущает ли людей, что вчера это было на свалке?
Максим Тарасов, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Из вчерашнего мусора можно сделать все что угодно. У нас отходы используются в соответствии с техническими нормативно-правовыми актами. Это могут быть государственные стандарты, технические условия, стандарт для предприятий. Все технические условия на продукцию, которая производится с использованием отходов, проходит государственную экологическую экспертизу, то есть для производства этой продукции соблюдаются экологические стандарты и нормы.
Артем Шкрыль, заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Нужно отметить, что люди иногда просто не замечают, что рядом находятся вещи, которые сделаны из отходов. За последние годы у нас появилось множество новых направлений переработки отходов, мы начали перерабатывать отработанные масла. У нас появилось производство, которое может потребить весь объем образования масел в республике. Начали перерабатывать батарейки.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
По поводу отработанных масел. Я так понимаю, где-то в автосервисах их специально сливают?
Артем Шкрыль:
Конечно, сбор осуществляется в гаражных кооперативах, где они образуются, в автосервисах, на крупных транспортных предприятиях.
Елена Кругликова:
Им за это еще дают деньги? Они продают масла?
Артем Шкрыль:
Да.
Елена Кругликова:
Стимулирует людей собирать и отдавать.
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