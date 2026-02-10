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Новости по тегу #Максим Тарасов

Новые стандарты и цифровые решения! Как в Беларуси меняется система обращения с отходами
10 февраля 2026 06:41

Новые стандарты и цифровые решения! Как в Беларуси меняется система обращения с отходами

В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90% практически всех отходов
25 августа 2025 11:12

В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90% практически всех отходов

Начали перерабатывать отработанные масла и батарейки. Что можно сделать из вчерашнего мусора?
29 июня 2021 11:21

Начали перерабатывать отработанные масла и батарейки. Что можно сделать из вчерашнего мусора?

«Проблема есть, но не всё так критично». Сколько мусора переработали в Беларуси за год?
29 июня 2021 09:29

«Проблема есть, но не всё так критично». Сколько мусора переработали в Беларуси за год?