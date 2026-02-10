Новости по тегу #Максим Тарасов

Создается автоматизированная система учета, которая обеспечит прозрачность данных и контроль. Ее внедрение планируется завершить во втором квартале 2026 года.
К слову, сейчас в нашей стране около 10 % предприятий применяют принципы экономики замкнутого цикла. Такой формат позволяет минимизировать отходы, эффективно использовать ресурсы и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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