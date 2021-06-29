Как правильно сортировать мусор и что делать с опасными отходами? Рассказал эколог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А есть какие-то рекомендации, как правильно дома сортировать мусор? Может быть, надо как-то подготавливать, мыть пластиковые и стеклянные бутылки?

Артем Шкрыль, заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Мы опять возвращаемся к ситуации идеальной и желательной сегодня. Уже упоминалась Швеция, там все разделяется – этикетка отдельно, крышка, бутылка моется и так далее. Да, для переработки это хорошо, но сейчас я призываю всех хотя бы начать сортировать даже интуитивно. Кстати, на сайте «Оператора» и на нашем специальном сайте target99.by есть рекомендации – что, куда, в какой контейнер выбрасывать. Кому интересно, может посмотреть. А так, я призываю сортировать по наитию. Если вы считаете, что эту бутылку стоит выбросить в контейнер для пластика, бросьте ее туда. Это все равно лучше, чем если вы ее выбросите в контейнер для смешанных отходов. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к Екатерине. Пластик, одежда – это понятно про сортировку. А что же делать с опасными отходами? Медикаменты, например, пестициды, тормозная жидкость.

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Что касается специфических отходов, которые образуются в быту в том числе, важно сказать, что в стране разрабатываются региональные схемы обращения с коммунальными отходами. Что такое региональная схема? Это, в первую очередь, свод правил для населения, как мы должны себя вести, и куда нести тот или иной вид отходов. Региональные схемы представляют достаточно перспективное направление, новое для нашей страны, если не учитывать советское прошлое, потому что наша страна помнит эффективное использование отходов с советских времен, когда мы бережно относились ко всем вещам, которые у нас были, когда мы старались мыть все пакеты, которые попадали в руки, контейнеры и повторно их использовать. Конечно, в современном мире, оглядываясь на европейские страны, никто не хочет возвращаться к этому, но вместе с тем Европа потихоньку идет к этому, и мы как будто обратно отбрасываемся в советские времена. Региональные схемы предполагают создание мощностей не только по сбору вторичных материальных ресурсов в классическом представлении, но и специфических отходов, которые у нас образуются. Как вы говорили, это медицинские отходы – достаточно насущная проблема, особенно в период пандемии, от которой мы не можем уйти уже многие годы. К опасным отходам также относится бытовая химия, а ее достаточно много. Всю бытовую химию мы покупаем в одноразовой упаковке, и это достаточно большой объем отходов даже на фоне медикаментов. Будут созданы специальные условия для сбора отработанного масла, шин. Алеся Лакина:

Будут созданы, сейчас пока нет? Некуда нести медикаменты?

Екатерина Ботян:

Региональные комплексы предполагают не только создание полигона – это создание целого комплекса, который будет не только собирать отходы, отправлять их на захоронения, но, в первую очередь, он предназначен, чтобы извлечь все полезное и захоронить уже то, что не представляет какой-либо ценности. И даже то, что не представляет ценности, – сегодня идет активная политика для внедрения этих отходов в качестве альтернативного топлива. Мы стремимся к экономике замкнутого цикла. Мы хотим, чтобы все, что образуется, все отходы превратились в полезные материалы, полезные вещества. Поэтому, что касается опасных отходов, специфических, отходы пестицидов у населения практически не образуются. Скорее всего, это вопрос промышленных предприятий, сельскохозяйственных. То население, которое занимается сельским хозяйством на своих подворьях, практически не образует пестицидов, потому что направление экологичности сейчас очень популярно, и мы все пытаемся выращивать культуры, не прибегая к пестицидам, фитонцидам, поэтому появление у населения этих отходов практически исключено. Это не тот объем на фоне бытовой химии, который создает основную массу опасных отходов. «Проблема есть, но не всё так критично». Сколько мусора переработали в Беларуси за год? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы затронули тему медицинских препаратов. Я недавно наводила порядок в домашней аптечке и выбросила достаточно большое количество просроченных лекарств. Естественно, выбросила просто в мусорное ведро. Я знаю, что некоторые сливают в канализацию, таким образом старые медикаменты, некоторые же могут быть токсичными, становятся бомбой замедленного действия. Я знаю, что Центр экологических решений установил первый контейнер именно для сбора просроченных медикаментов. Какие результаты, как это работает и где находится?

Наталья Блыщик, специалист программы по отходам и химической безопасности Центра экологических решений:

Совершенно верно. Мы работаем с темой отходов лекарственных средств уже порядка шести лет. Когда проводили первые исследования, чтобы понять, является ли вообще это проблемой для нашей страны или это просто придуманные нами вопросы, мы действительно обнаружили, что в сточных водах городов, в некоторых водоемах присутствуют остатки фармацевтических препаратов. Что делать с этой проблемой? Самый простой и очевидный шаг – это начать собирать отходы лекарств. Это не только эффективный метод предотвращения выбрасывания отходов, но еще и хороший информационный повод, чтобы дать понять людям, что это опасные отходы и с ними нужно что-то делать. Даже это сыграло большую роль, чем информационный повод, чем то, что люди начали приносить в контейнеры. Люди начали задумываться: действительно, это может быть опасно, кому-то я могу навредить тем, что бездумно покупаю лекарства. Когда коллеги говорили очень много про сортировку, я хочу сказать очень важный посыл, что сортировка начинается у прилавка магазина, когда мы еще не купили товар. Мы приходим в магазин выбирать, какой продукт приобрести, в какой упаковке, какой объем, нужен он мне или не нужен. Наступает момент, когда мы думаем о будущем как о полном жизненном цикле, потому что полный жизненный цикл зависит не только от производителя, но и от нас как конечного потребителя.