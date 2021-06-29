Александр Лукашенко – Николаю Патрушеву: есть вопросы, которые пока не подлежат огласке, но я хотел бы, чтобы вы о них знали

Это не первая встреча Николая Патрушева с Александром Лукашенко. Но сегодня она как никогда значима. На Беларусь, как и на Россию, оказывается мощное давление со стороны Запада. Это, пожалуй, один из главных вопросов на сегодняшней встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко еще в начале общения в первую очередь подчеркнет, что разговор один на один как нельзя кстати. Поскольку есть вопросы, которые не требуют публичной огласки. Успели обсудить на встрече и дальнейшие планы сотрудничества по конкретным направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда есть о чем поговорить, Николай Платонович, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями – абсолютно совпадает с точкой зрения не только моей, но и то, что происходит в Беларуси. Я специально хотел с вами поговорить один на один – есть вопросы, которые пока не подлежат публичной огласке, но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям. А сегодня хорошо, что вы приехали, есть что обсудить не только в плане безопасности Беларуси и России, нашего Союза – я думаю, и по оборонке есть о чем поговорить, военно-техническому сотрудничеству я много уделял последнее время внимания этим вопросам. Поэтому надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям. И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и для Беларуси, возможно, отдельно, – возможно, отдельно и для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются. То есть целый спектр вопросов, которые не только со мной вы обсудите, но и с аппаратом Совета безопасности Беларуси.