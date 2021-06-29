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Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»

29 июня 2021 11:00
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Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании Президента. Глава государства встретился с секретарем Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Николаю Патрушеву: есть вопросы, которые пока не подлежат огласке, но я хотел бы, чтобы вы о них знали

Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»-1

Это не первая встреча Николая Патрушева с Александром Лукашенко. Но сегодня она как никогда значима. На Беларусь, как и на Россию, оказывается мощное давление со стороны Запада. Это, пожалуй, один из главных вопросов на сегодняшней встрече во Дворце Независимости.

Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»-4

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:
Александр Григорьевич, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время для встречи со мной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не мог не найти, как же мы не встретимся.

Николай Патрушев:
Спасибо. Во-вторых, хочу сказать, что очень рад опять побывать в Беларуси, в Минске – для меня памятны некоторые места. И когда проезжаешь, тоже очень интересно, познавательно. И очень приятно видеть позитивные изменения. Вот каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь. Видно, что очень и город, и трассы, и обочины очень ухожены, уделяется внимание.

Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»-7

В конце встречи Николай Патрушев вместе со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем пообщались с журналистами. Глава российского госоргана отметил, что структуры всегда вместе плотно работали, а сегодня тем более. Ведь оказываемое давление на страны очевидно. Цель вмешательства в дела Беларуси – это желание изменить строй внутри страны.

Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»-10

В Минск Николай Патрушев прибыл с двухдневным визитом. Кроме встречи с Александром Лукашенко, сегодня вечером также запланированы и двусторонние консультации аппаратов Советов безопасности Беларуси и России. В центре внимания вопросы международной повестки и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Итоги доложат главе государства.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Николай Патрушев # Александр Вольфович # Фотофакт

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