Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»

Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании Президента. Глава государства встретился с секретарем Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первая встреча Николая Патрушева с Александром Лукашенко. Но сегодня она как никогда значима. На Беларусь, как и на Россию, оказывается мощное давление со стороны Запада. Это, пожалуй, один из главных вопросов на сегодняшней встрече во Дворце Независимости.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:

Александр Григорьевич, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время для встречи со мной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не мог не найти, как же мы не встретимся.

Николай Патрушев:

Спасибо. Во-вторых, хочу сказать, что очень рад опять побывать в Беларуси, в Минске – для меня памятны некоторые места. И когда проезжаешь, тоже очень интересно, познавательно. И очень приятно видеть позитивные изменения. Вот каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь. Видно, что очень и город, и трассы, и обочины очень ухожены, уделяется внимание.