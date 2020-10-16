«Начали изготовление собственной батареи». Насколько в Беларуси развит электротранспорт?

Новости Беларуси. Первые собственные киловатты с БелАЭС готова принять национальная энергосистема. Первый энергоблок атомной электростанции готов на 98 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический пуск запланирован на начало ноября, и этот момент откроет новые перспективы в самых разных сферах жизни. В частности, для развития электротранспорта. Именно его эффективность и обсуждали 16 октября на первом форуме E-Mobility 2020 в Минске. Начнут ли в Беларуси производить электромашины и над чем сейчас трудятся ученые? Ответ знает наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Буквально на днях завершился автосалон в Пекине. Коронавирус отменил практически все автовыставки в Европе и Америке, но одновременно сделал Auto China-2020 интереснее. Почти все мировые производители, представленные в Китае, приготовили шикарные сюрпризы. Львиная доля новинок – электрокары. Мир в тренде зеленой экономики и переходит на транспорт без выбросов. Беларусь не отстает и уверенно развивает свою экологически чистую транспортную отрасль. Лучше сейчас, чем потом оказаться за бортом.

«Белкоммунмаш» несколько лет назад «зарядился» идеями зеленого транспорта. Конечно, не все получилось сразу, но теперь и себя возим, и другие то и дело приходят с новыми заказами.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор предприятия:

Заканчиваем отгрузку 8 электробусов для города Батуми, Грузия. Мы уже сегодня не решаем задачу просто изготовить электробус. Мы решаем задачу изготовить электробус, который по своим экономическим показателям сможет на равных конкурировать с классическим автобусом. Мы начали изготовление собственной батареи. Понятно, что ячейки мы покупаем, но электронную начинку и конструкцию мы делаем сами.

Именно белорусским конструкторам удалось создать истинный электробус. Отапливать салон за счет электричества пока удается не всем мировым производителям, для этого используют дизельное топливо. Наши – на 100 % без выхлопов. Запаса хода хватает на 300 километров. Уже в 2021 году комфорт электробусов (они точно едут тише) ощутят все регионы страны.

Павел Шабанов, главный конструктор по автомобильной технике МАЗ:

10 городских электробусов 12-метровых классических для Минска и для областных центров. Этот заказ мы должны выполнить в первом квартале 2021 года.

Еще больше тонуса развитию электротранспорта в Беларуси придают собственные киловатт-часы. Их Белорусская АЭС даст уже совсем скоро. На станции провели загрузку свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнили гидроиспытания. На завершающей стадии этап физического пуска. Энергетический пуск запланирован на начало ноября. О необходимости развития электротранспорта не раз говорил и глава государства. Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей Явный плюс от замены килоджоуля на киловатты уже просчитали в Минэнерго. Идет строительство домов, все нужды которых полностью обеспечит электроэнергия. Явная выгода и в транспортной сфере.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Сделаны расчеты, что в случае увеличения количества электротранспорта до 10 тысяч объем потребления электрической энергии составит около 80 миллионов киловатт-часов. Это довольно-таки значительная величина. С учетом стремительного развития технологий мы видим, что рынок Республики Беларусь по развитию электротранспорта будет перспективным.

Предварительная договоренность на выпуск первой партии электрокаров есть с белорусско-китайским заводом. «Это будет абсолютно новая машина следующего поколения». На «БелДжи» проходят испытания первые электромобили Пять образцов уже проходят испытания. Есть положительные результаты. Важно то, как поведет себя электрокар во время морозов.