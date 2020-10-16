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Для белорусов, которые собираются купить электромобиль, готовят компенсации

16 октября 2020 19:52
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Новости Беларуси. С начала 2020 года электрокаров на дорогах стало в два раза больше. На зеленых номерах ездит 1 200 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Предпринятые шаги в нормативном плане, в том числе обнуление таможенных пошлин при ввозе авто, уже дали эффект. Сегодня готовят новый пакет бонусов.

Для белорусов, которые собираются купить электромобиль, готовят компенсации-1

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
При условии, если физическое лицо сдает свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на металлопереработку, готовы рассмотреть возможность выдавать сертификат с четкой, понятной суммой. Плюс дополнительно рассмотреть вариант аналогичной суммы компенсации из бюджета. С таким компенсационным механизмом прийти в автосалон и в будущем приобрести электрическую машину со скидкой.

Для белорусов, которые собираются купить электромобиль, готовят компенсации-4

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# Электромобили # общество # Сергей Гунько # Фотофакт

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