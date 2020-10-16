Для белорусов, которые собираются купить электромобиль, готовят компенсации

Новости Беларуси. С начала 2020 года электрокаров на дорогах стало в два раза больше. На зеленых номерах ездит 1 200 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик: есть у нас попытка даже такой спортивный болид сделать

Предпринятые шаги в нормативном плане, в том числе обнуление таможенных пошлин при ввозе авто, уже дали эффект. Сегодня готовят новый пакет бонусов.