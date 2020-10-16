«Это будет абсолютно новая машина следующего поколения». На «БелДжи» проходят испытания первые электромобили

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС готов на 98 %. Об этом участников форума по развитию электромобильности в Минске проинформировал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На станции уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора, выполнены гидроиспытания. На завершающей стадии этап физического пуска – это когда реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Энергетический пуск запланирован на начало ноября.

Собственные киловатт-часы открывают новые перспективы для развития в Беларуси электротранспорта. О них сегодня и говорят на первом форуме «E-Mobility – 2020». Предпринятые шаги в нормативном плане, в том числе обнуление таможенных пошлин при ввозе авто – уже дали эффект. Электромобилей увеличилось вдвое. По дорогам колесит свыше тысячи авто на электротяге. Испытания проходит и первые белорусские образцы.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Сегодня есть предварительные договоренности: на базе нашего белорусско-китайского предприятия «БелДжи» произвести первую тысячу электрических машин в ценовой категории не более $ 30 тыс. Первые пять образцов данных машин проводят ходовые испытания в республике. Мы очень надеемся на полный комплекс испытаний с учетом климатических условий, которые мы ожидаем. Это мороз – нас интересует поведение данной машины в этих условиях. Предварительно могу сказать, что есть положительные результаты, есть незначительные отклонения, которые будут устранены. И уже в следующем году мы видим, что это будет абсолютно новая машина следующего поколения.