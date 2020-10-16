Сколько заряжается электромобиль и когда станций станет больше, чем АЗС?

Новости Беларуси. Электромобили чуть дороже аналогов на топливе, но будут обходиться дешевле в обслуживании и зарядке, уверяют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие изменения могут внести в ПДД?

Зарядные электрические станции растут как грибы. Обещают, что по количеству они скоро обойдут и обычные АЗС.