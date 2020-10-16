Сколько заряжается электромобиль и когда станций станет больше, чем АЗС?

Новости Беларуси. Электромобили чуть дороже аналогов на топливе, но будут обходиться дешевле в обслуживании и зарядке, уверяют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие изменения могут внести в ПДД?
Зарядные электрические станции растут как грибы. Обещают, что по количеству они скоро обойдут и обычные АЗС.
Андрей Котик, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»:
Наша компания устанавливает быстрые зарядные станции. Сегодня мощность быстрых зарядных 50 киловатт, и вы за полчаса получаете пробег чуть больше 100 километров. В 2020 году будет установлено уже 400 зарядных станций. В 2021-м – 600, это уже больше, чем комплексов АЗС. Будет пилотный проект в следующем году по супербыстрым зарядным станциям.