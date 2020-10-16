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Какие изменения могут внести в ПДД?

16 октября 2020 19:55
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Новости Беларуси. Сеть электрозаправок развивается по всей Беларуси. Буквально на днях на минской набережной установили электрическую зарядную станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие изменения могут внести в ПДД? -1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Удобно. Но, чтобы накормить своего электроконя, придется действительно постараться: на парковке нет свободных мест.

Какие изменения могут внести в ПДД? -4

О проблеме в ГАИ знают и готовят изменения в ПДД. Намерены ввести запрет остановки и стоянки транспортных средств в местах, предназначенных для зарядки электротранспорта. Предусмотрят и ответственность за нарушение правил.

Какие изменения могут внести в ПДД? -7

Вадим Филончик, старший инспектор УГАИ МВД Беларуси:
Нами инициирован вопрос разрешения движения электромобилей по полосе для общественного транспорта.

Какие изменения могут внести в ПДД? -10

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# Электромобили # общество # Вадим Филончик # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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