Какие изменения могут внести в ПДД?

Новости Беларуси. Сеть электрозаправок развивается по всей Беларуси. Буквально на днях на минской набережной установили электрическую зарядную станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сеть электрозаправок развивается по всей Беларуси. Буквально на днях на минской набережной установили электрическую зарядную станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Удобно. Но, чтобы накормить своего электроконя, придется действительно постараться: на парковке нет свободных мест.
О проблеме в ГАИ знают и готовят изменения в ПДД. Намерены ввести запрет остановки и стоянки транспортных средств в местах, предназначенных для зарядки электротранспорта. Предусмотрят и ответственность за нарушение правил.
Вадим Филончик, старший инспектор УГАИ МВД Беларуси:
Нами инициирован вопрос разрешения движения электромобилей по полосе для общественного транспорта.