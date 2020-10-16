Какие изменения могут внести в ПДД?

Новости Беларуси. Сеть электрозаправок развивается по всей Беларуси. Буквально на днях на минской набережной установили электрическую зарядную станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Удобно. Но, чтобы накормить своего электроконя, придется действительно постараться: на парковке нет свободных мест.

О проблеме в ГАИ знают и готовят изменения в ПДД. Намерены ввести запрет остановки и стоянки транспортных средств в местах, предназначенных для зарядки электротранспорта. Предусмотрят и ответственность за нарушение правил.