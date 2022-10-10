«Наценка там очень высокая». Стоит ли давать шанс коммерческим магазинам «для богатых»?

Кирилл Казаков, СТВ: Ирина Васильевна, у нас сейчас существует два вида торговли: коммерческая – это наши сети, которые ублажают по-западному покупателя, в этом нет ничего плохого. И некая белорусская, которая помогает и производителю, и нам, покупателям, найти что-то подешевле. Или мы могли бы на Западе могли назвать таким зеленым значком «био». Вот это хорошо или плохо?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

А чем плохо? Я считаю, что хорошо, если есть выбор, если человек богатый, у него есть свой доход, он один и тот же товар может пойти в какой-то престижный магазин, вот возле меня специально построен магазин, там чистые продукты продаются. И не только чистые, но наценка там очень высокая.

Кирилл Казаков:

Зайдите в магазин Белкоопсоюза, там будут чистые продукты практически без наценки.

Ирина Новикова:

Я к тому, что там все оформлено, как бы рассчитано на богатых людей. Хотят – пусть приходят. Но находятся сразу два сетевых магазина, где много народа, а там мало народа. Поэтому закрывать какой-то сегмент или регулировать, пусть идут к нему, если он выдерживает конкуренцию.

Кирилл Казаков:

Заявление Президента о том, что нужно оставить два флагмана государственной торговли в Минске – это некое якорное решение, чтобы торговлю коммерческую неким образом ориентировать на то, что должно быть социально ориентированным. Может быть так?