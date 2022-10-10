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«Наценка там очень высокая». Стоит ли давать шанс коммерческим магазинам «для богатых»?

10 октября 2022 18:15
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Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». 

Кирилл Казаков, СТВ:  
Ирина Васильевна, у нас сейчас существует два вида торговли: коммерческая – это наши сети, которые ублажают по-западному покупателя, в этом нет ничего плохого. И некая белорусская, которая помогает и производителю, и нам, покупателям, найти что-то подешевле. Или мы могли бы на Западе могли назвать таким зеленым значком «био». Вот это хорошо или плохо?  

«Наценка там очень высокая». Стоит ли давать шанс коммерческим магазинам «для богатых»?-1

Ирина Новикова, доктор экономических наук:  
А чем плохо? Я считаю, что хорошо, если есть выбор, если человек богатый, у него есть свой доход, он один и тот же товар может пойти в какой-то престижный магазин, вот возле меня специально построен магазин, там чистые продукты продаются. И не только чистые, но наценка там очень высокая.  

Кирилл Казаков:  
Зайдите в магазин Белкоопсоюза, там будут чистые продукты практически без наценки.  

Ирина Новикова:  
Я к тому, что там все оформлено, как бы рассчитано на богатых людей. Хотят – пусть приходят. Но находятся сразу два сетевых магазина, где много народа, а там мало народа. Поэтому закрывать какой-то сегмент или регулировать, пусть идут к нему, если он выдерживает конкуренцию.  

Кирилл Казаков:  
Заявление Президента о том, что нужно оставить два флагмана государственной торговли в Минске – это некое якорное решение, чтобы торговлю коммерческую неким образом ориентировать на то, что должно быть социально ориентированным. Может быть так?  

«Наценка там очень высокая». Стоит ли давать шанс коммерческим магазинам «для богатых»?-4

Алексей Сокол, генеральный директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:  
То, что глава государства поднял эту проблему, это правильно. Но то, что касается государственных магазинов, мы рассчитаны на большой объем покупателей. Если говорить у нас, это средняя категория, средняя плюс. Мы от этого формируем ассортиментную политику. Мы должны четко понимать с учетом торговых надбавок, что есть в рознице начисленные торговые надбавки, а есть реализуемые. И реализуемые, они в разы ниже начисленных.  

«Наценка там очень высокая». Стоит ли давать шанс коммерческим магазинам «для богатых»?-7

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# Торговля в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Ирина Новикова # Алексей Сокол # Фотофакт

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