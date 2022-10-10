Что важнее для белорусов – упаковка или цена на товар? Рассказал директор Ляховичского консервного завода

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Александр Николаевич, вы за счет России много зарабатываете? Либо есть какой-то разумный баланс между тем, что уходит в Россию и остается на полках здесь.

Александр Вощук, директор Ляховичского консервного завода – управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:

Мы зарабатываем везде и приблизительно одинаково. Что на реализации бюджетной организации, что в сети, что в экспорт. У нас такая отрасль специфическая концерная. Поэтому расставить приоритеты, где заработать, не для нас. А приоритеты поставки, это в первую очередь какие-то тендерные акционные поставки в бюджет: здравоохранение, образование. И сети, естественно, только потом в Россию, такая у нас политика. Кирилл Казаков:

Теперь вопрос к производителю, судьям, рефери. За полки в магазинах платите? Это проблема для производителей? Либо больше надуманная журналистами, еще кем-то? Пришел, не увидел, я смотрел, вот тут будет белорусское стоять, это важно?