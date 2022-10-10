Что важнее для белорусов – упаковка или цена на товар? Рассказал директор Ляховичского консервного завода

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Александр Николаевич, вы за счет России много зарабатываете? Либо есть какой-то разумный баланс между тем, что уходит в Россию и остается на полках здесь.
Александр Вощук, директор Ляховичского консервного завода – управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:
Мы зарабатываем везде и приблизительно одинаково. Что на реализации бюджетной организации, что в сети, что в экспорт. У нас такая отрасль специфическая концерная. Поэтому расставить приоритеты, где заработать, не для нас. А приоритеты поставки, это в первую очередь какие-то тендерные акционные поставки в бюджет: здравоохранение, образование. И сети, естественно, только потом в Россию, такая у нас политика.
Кирилл Казаков:
Теперь вопрос к производителю, судьям, рефери. За полки в магазинах платите? Это проблема для производителей? Либо больше надуманная журналистами, еще кем-то? Пришел, не увидел, я смотрел, вот тут будет белорусское стоять, это важно?
Александр Вощук:
Лично нашего предприятия оплата за полки не коснулась. Тут, опять же, виноваты больше мы, чем сети. У нас немножко несовершенная упаковка, поскольку мы больше работали на тару объемами для бюджета, то есть 3-литровые баллоны, 5-литровые, 15-литровые и так далее, поэтому мы сохранили еще тот, советский, уровень упаковки. Естественно, наша баночка стеклянная не может конкурировать с красивой баночкой. Поэтому наверняка место ей там, но за счет цены...
Кирилл Казаков:
А сейчас цена наверняка определяет больше, чем упаковка.
Александр Вощук:
Натуральность, вкус, качество, люди наш товар знают. Любой покупатель, они же привыкли к маркетинговым ходам, уровень глаз, это мы просто так говорим. Человек, я в том числе, полку читает по вертикали. Главное, чтобы телосложение позволило достать.