Выгодно ли сегодня продавать небелорусское? Ответил генеральный директор ЦУМа

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Договориться о ценах очень сложно, как на восточном рынке: кто-то хочет продать подороже, кто-то – купить подешевле. Собственно, к этому мы и приходим. Президент четко обозначил и даже назвал, что он оставил два торговых предприятия в Минске (ЦУМ и ГУМ), чтобы они были государственными. А еще универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге». Это те универмаги, которые должны стать неким хабом белорусской продукции. В этом году торговый центр «Столица» вообще превратили в торговый центр, где продаются белорусские товары. Мы сейчас говорим о том, что выгодно ли продавать небелорусское. ЦУМ – выгодное предприятие с точки зрения товарооборота, маржинальности?

Алексей Сокол, генеральный директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:

Формат универмагов, и мы тоже себя приравниваем к торговым центрам, будем так говорить, республиканского значения. Мы должны понимать, что у нас в приоритете работа с нашими производителями. У нас на сегодня матрица. Кирилл Казаков:

Как в Белкоопсоюзе, по сути. Алексей Сокол:

Фактически. Наша матрица составляет больше 50 тысяч SKU. Мы по промышленной группе охватываем порядка 65 %. Это товары отечественного производства, все производители. По продовольственной – свыше 85 %. Хотя удельный вес продовольствия у нас незначительный от общего объема – в пределах 9 %. Мы, получается, заинтересованы, потому что нет такого формата. Да, конкуренты – торговые сети или торговые центры, но там в полной мере не представлен тот объем продукции отечественных производителей, который представлен у нас, начиная от товаров повседневного спроса, новинок, потому что очень много, на сегодня надо отдать должное, что, допустим, тот же «Беллегпром» и был конкурентоспособным, на сегодня смысла нет по многим позициям… Кирилл Казаков:

Мы говорили, что маркетинговой позиции не хватает. Немножко продвинуть хотим.