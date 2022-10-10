Выгодно ли сегодня продавать небелорусское? Ответил генеральный директор ЦУМа

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Договориться о ценах очень сложно, как на восточном рынке: кто-то хочет продать подороже, кто-то – купить подешевле. Собственно, к этому мы и приходим. Президент четко обозначил и даже назвал, что он оставил два торговых предприятия в Минске (ЦУМ и ГУМ), чтобы они были государственными. А еще универмаг «Беларусь» и торговый дом «На Немиге». Это те универмаги, которые должны стать неким хабом белорусской продукции. В этом году торговый центр «Столица» вообще превратили в торговый центр, где продаются белорусские товары. Мы сейчас говорим о том, что выгодно ли продавать небелорусское. ЦУМ – выгодное предприятие с точки зрения товарооборота, маржинальности?
Алексей Сокол, генеральный директор ЦУМа, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:
Формат универмагов, и мы тоже себя приравниваем к торговым центрам, будем так говорить, республиканского значения. Мы должны понимать, что у нас в приоритете работа с нашими производителями. У нас на сегодня матрица.
Кирилл Казаков:
Как в Белкоопсоюзе, по сути.
Алексей Сокол:
Фактически. Наша матрица составляет больше 50 тысяч SKU. Мы по промышленной группе охватываем порядка 65 %. Это товары отечественного производства, все производители. По продовольственной – свыше 85 %. Хотя удельный вес продовольствия у нас незначительный от общего объема – в пределах 9 %. Мы, получается, заинтересованы, потому что нет такого формата. Да, конкуренты – торговые сети или торговые центры, но там в полной мере не представлен тот объем продукции отечественных производителей, который представлен у нас, начиная от товаров повседневного спроса, новинок, потому что очень много, на сегодня надо отдать должное, что, допустим, тот же «Беллегпром» и был конкурентоспособным, на сегодня смысла нет по многим позициям…
Кирилл Казаков:
Мы говорили, что маркетинговой позиции не хватает. Немножко продвинуть хотим.
Алексей Сокол:
Я не согласен. Я хочу сказать, что каждый год наша промышленность еще больше разворачивается к торговле. И мы на сегодня продвигаем общую политику и производителя, и розницы. У нас фактически полное согласие. Да, есть импортеры, первопоставщики. Мы с ними работаем. Да, есть какой-то критический импорт, который не производится на территории Республики Беларусь, но удельный вес – это товары отечественного производства. Мы этим гордимся. Да, торговый центр «Столица» открылся, там более форматизирована фирменная торговля наших производителей, но все равно на тех площадях они не могут представить ту ассортиментную матрицу.
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