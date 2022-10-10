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Президент Беларуси: сейчас вырабатываем меры, что делать с тунеядцами

10 октября 2022 17:59
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Новости Беларуси. Справедливость – ключевое слово белорусской модели развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: сейчас вырабатываем меры, что делать с тунеядцами-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Социальная справедливость в том числе. Кадры-прототипы героев этого советского киношедевра чаще уже злят трудяг.

Президент Беларуси: сейчас вырабатываем меры, что делать с тунеядцами-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В основе нашей политики лежала концепция справедливости, мы ее будем придерживаться и дальше. Еще раз подчеркиваю, обращая внимание на ценообразование: это источник недовольства людей. И этих источников быть не должно. Журналисты не отметили, я обращал внимание еще и на наших тунеядцев. Мы сейчас вырабатываем меры, что делать с ними. Несколько тысяч не работают, а социальные услуги, в том числе образование и особенно здравоохранение, получают так как все и даже впереди нас. Это справедливо? Не справедливо.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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