Президент Беларуси: сейчас вырабатываем меры, что делать с тунеядцами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В основе нашей политики лежала концепция справедливости, мы ее будем придерживаться и дальше. Еще раз подчеркиваю, обращая внимание на ценообразование: это источник недовольства людей. И этих источников быть не должно. Журналисты не отметили, я обращал внимание еще и на наших тунеядцев. Мы сейчас вырабатываем меры, что делать с ними. Несколько тысяч не работают, а социальные услуги, в том числе образование и особенно здравоохранение, получают так как все и даже впереди нас. Это справедливо? Не справедливо.

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