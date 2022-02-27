Наблюдатель от СНГ: «Правильно, что Президент назначил этот референдум, посоветовался с народом»
Новости Беларуси. На площадке общественного информационного центра 27 февраля работает наша выездная студия. На протяжении дня Екатерина Забенько общается с политологами, экспертами, международными аналитиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
С огромным удовольствием представляю нашего гостя, наблюдатель миссии от СНГ, депутат государственной думы Виктор Витальевич Пинский. Виктор Витальевич, фамилия у вас белорусская. Связывает что-нибудь с нашей страной?
Все создано для того, чтобы этот демократический процесс в виде референдума прошел у вас хорошо
Виктор Пинский, депутат Госдумы России, наблюдатель миссии СНГ:
Да. Родился и вырос в городе Лида, поэтому связывает.
Екатерина Забенько:
Часто здесь бываете?
Виктор Пинский:
Стараюсь часто, каждый год.
Екатерина Забенько:
Смотрите, вы прибыли с такой миссией и уже побывали не на одном избирательном участке для голосования. Каковы ваши впечатления, как подготовились мы к такому значимому событию, как все проходит?
Виктор Пинский:
Да, действительно, я посетил уже много участков, в том числе участки, где шло досрочное голосование. Сегодня мы посетили уже участки, которые открылись в день голосования. И хочется отметить, что действительно все организовано очень хорошо. Все участки оборудованы с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Присутствует охрана, все члены участковых комиссий довольно квалифицированы, насколько я понял, и все создано для того, чтобы этот демократический процесс в виде референдума прошел у вас хорошо. На самом деле главное, чтобы люди добровольно, свободно и тайно могли выразить свое мнение. Это мнение потом будет учитываться властью. Не так часто мы вносим изменения и дополнения в Конституцию. Это очень значимое событие. И очень правильно, что Президент назначил этот референдум, посоветовался с народом. Потому что прежде всего народ выбирает, как ему дальше жить. Сама Конституция – это Основной закон, я думаю, если сейчас успешно пройдет референдум и люди за него проголосуют, то по этой Конституции будет жить наше поколение дальше. Потому что, еще раз повторюсь, не так часто мы вносим изменения в Основной закон республики.
Люди знают, за что голосовать, и у них есть интерес это сделать. То есть им это важно
Екатерина Забенько:
Виктор Витальевич, я знаю, что вы общались с людьми также на избирательных участках. Какое у них настроение, как они относятся к тому, что предстоит поучаствовать в таком важном для страны событии?
Виктор Пинский:
У меня создалось такое впечатление (за счет того, что люди очень активно посещают избирательные участки, и при беседе с ними), что они знают и проинформированы, за что они идут голосовать. То есть очень хорошо прошла подготовка к этому референдуму. Люди знают, за что голосовать, и у них есть интерес это сделать. То есть им это важно и нужно, потому что в этих изменениях и дополнениях очень много социальных гарантий закреплено. Есть раздел о семейных ценностях. Есть создание такого органа, как Всебелорусское народное собрание. То есть это важный инструмент, это распределение полномочий между институтами власти вашей республики, поэтому для людей это интересно, важно, и этот демократический процесс, все очень активно. Вот я был на избирательном участке в городе Лида. 10 минут я там находился, и за это время пришло около 15 человек. Это было около 11 часов дня, и это довольно активно. Ну и мы знаем, что на сегодняшний день проголосовано уже 43 %. Это говорит об интересе. Важно, что люди делают это добровольно. Никто их не заставляет. Никто их туда не привозит. То есть они сами идут и идут с удовольствием. Очень хорошо, что есть досрочное голосование. Это дает возможность соблюсти санитарно-эпидемиологические меры, чтобы в один день люди не собирались в одном помещении, очень много людей, а могли досрочно проголосовать. Это удобно.
ОБСЕ критически относится к избирательному законодательству как Беларуси, так и России
Екатерина Забенько:
Оппоненты власти обвиняют периодически нас в отсутствии демократии. Но все, что вы перечислили, наверное, это и есть демократия. Потому что у нас были и диалоговые площадки. То есть внесение изменений в Конституцию рождалось вместе с народом, при их непосредственном участии.
Виктор Пинский:
Сам референдум – это довольно такое широкое мероприятие. Сам референдум и предполагает, что народ выражает свою волю довольно широко. Поэтому это действительно демократический процесс. И посещая избирательные участки, я вижу, что, во-первых, все очень организованно, все очень комфортно. И еще раз повторюсь, если говорить о демократии, то люди сами приходят, сами голосуют.
Екатерина Забенько:
Смотрите, не будет наблюдателей от ОБСЕ. Сильно ли много мы от этого потеряем?
Виктор Пинский:
Странно ведет себя эта организация. Если мягко говорить, она критически относится к избирательному законодательству как Беларуси, так и России. Я просто расскажу, как у нас в России на последних выборах в Государственную думу наблюдатели от ОБСЕ тоже не приехали, хотя мы их пригласили. Естественно, была урезана квота наблюдателей до 30 человек. Их это не удовлетворило. Это явилось предлогом, что они не приехали на выборы в Государственную думу Российской Федерации. Это был просто предлог. Потому что мы понимаем, что протоколы и отчеты, которые составляет эта организация, они пишутся заранее. И они направлены на то, чтобы дискредитировать нашу избирательную систему.
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