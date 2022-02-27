Наблюдатель от СНГ: «Правильно, что Президент назначил этот референдум, посоветовался с народом»

Новости Беларуси. На площадке общественного информационного центра 27 февраля работает наша выездная студия. На протяжении дня Екатерина Забенько общается с политологами, экспертами, международными аналитиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

С огромным удовольствием представляю нашего гостя, наблюдатель миссии от СНГ, депутат государственной думы Виктор Витальевич Пинский. Виктор Витальевич, фамилия у вас белорусская. Связывает что-нибудь с нашей страной? Все создано для того, чтобы этот демократический процесс в виде референдума прошел у вас хорошо

Виктор Пинский, депутат Госдумы России, наблюдатель миссии СНГ:

Да. Родился и вырос в городе Лида, поэтому связывает. Екатерина Забенько:

Часто здесь бываете? Виктор Пинский:

Стараюсь часто, каждый год. Екатерина Забенько:

Смотрите, вы прибыли с такой миссией и уже побывали не на одном избирательном участке для голосования. Каковы ваши впечатления, как подготовились мы к такому значимому событию, как все проходит? Виктор Пинский:

Да, действительно, я посетил уже много участков, в том числе участки, где шло досрочное голосование. Сегодня мы посетили уже участки, которые открылись в день голосования. И хочется отметить, что действительно все организовано очень хорошо. Все участки оборудованы с учетом санитарно-эпидемиологических мер. Присутствует охрана, все члены участковых комиссий довольно квалифицированы, насколько я понял, и все создано для того, чтобы этот демократический процесс в виде референдума прошел у вас хорошо. На самом деле главное, чтобы люди добровольно, свободно и тайно могли выразить свое мнение. Это мнение потом будет учитываться властью. Не так часто мы вносим изменения и дополнения в Конституцию. Это очень значимое событие. И очень правильно, что Президент назначил этот референдум, посоветовался с народом. Потому что прежде всего народ выбирает, как ему дальше жить. Сама Конституция – это Основной закон, я думаю, если сейчас успешно пройдет референдум и люди за него проголосуют, то по этой Конституции будет жить наше поколение дальше. Потому что, еще раз повторюсь, не так часто мы вносим изменения в Основной закон республики.

Люди знают, за что голосовать, и у них есть интерес это сделать. То есть им это важно Екатерина Забенько:

Виктор Витальевич, я знаю, что вы общались с людьми также на избирательных участках. Какое у них настроение, как они относятся к тому, что предстоит поучаствовать в таком важном для страны событии? Виктор Пинский:

У меня создалось такое впечатление (за счет того, что люди очень активно посещают избирательные участки, и при беседе с ними), что они знают и проинформированы, за что они идут голосовать. То есть очень хорошо прошла подготовка к этому референдуму. Люди знают, за что голосовать, и у них есть интерес это сделать. То есть им это важно и нужно, потому что в этих изменениях и дополнениях очень много социальных гарантий закреплено. Есть раздел о семейных ценностях. Есть создание такого органа, как Всебелорусское народное собрание. То есть это важный инструмент, это распределение полномочий между институтами власти вашей республики, поэтому для людей это интересно, важно, и этот демократический процесс, все очень активно. Вот я был на избирательном участке в городе Лида. 10 минут я там находился, и за это время пришло около 15 человек. Это было около 11 часов дня, и это довольно активно. Ну и мы знаем, что на сегодняшний день проголосовано уже 43 %. Это говорит об интересе. Важно, что люди делают это добровольно. Никто их не заставляет. Никто их туда не привозит. То есть они сами идут и идут с удовольствием. Очень хорошо, что есть досрочное голосование. Это дает возможность соблюсти санитарно-эпидемиологические меры, чтобы в один день люди не собирались в одном помещении, очень много людей, а могли досрочно проголосовать. Это удобно.