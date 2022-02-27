Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме

Новости Беларуси. 27 февраля съемочные группы СТВ работают по всей стране. В программе Новости «24 часа» рассказываем, как складывается ситуация в областях. Итак, за поддержку государством семей с детьми голосуют женщины, ставшие мамами. Так, 80 жительниц Могилева, которые в эти дни находятся в роддоме, уже проголосовали.

Процедура проходит прямо в палате. Среди тех, кто уже опустил бюллетень в урну, и Виктория Левшукова, которая стала мамой три дня назад. Уже сегодня она отправится домой, где на семейном совете для первенца выберут имя, а несколько минут назад в новом статусе мамы она сделала выбор, от которого зависит будущее ее ребенка.