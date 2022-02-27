Прямой эфир

Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме

27 февраля 2022 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 февраля съемочные группы СТВ работают по всей стране. В программе Новости «24 часа» рассказываем, как складывается ситуация в областях.

Итак, за поддержку государством семей с детьми голосуют женщины, ставшие мамами. Так, 80 жительниц Могилева, которые в эти дни находятся в роддоме, уже проголосовали.

Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме-1

Процедура проходит прямо в палате. Среди тех, кто уже опустил бюллетень в урну, и Виктория Левшукова, которая стала мамой три дня назад. Уже сегодня она отправится домой, где на семейном совете для первенца выберут имя, а несколько минут назад в новом статусе мамы она сделала выбор, от которого зависит будущее ее ребенка.

Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме-4

Виктория Левшукова, жительница Могилева:
Самый важный пункт, конечно же, касается семьи, традиций, сохранения семьи, мамы, папы, ребенка обязательно, поддержка семьи от государства – самое важное. И медицинская сторона вопроса тоже, что будет поддерживаться здравоохранение, улучшаться система здравоохранения, условия – очень важно.

Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме-7

В первые часы воскресенья в Могилеве на свет появились трое малышей. Среди женщин, которые только поступают в роддом, многие успели проголосовать досрочно на своих участках.

Читайте также:

Авдонин: досрочное голосование показало, что никакие попытки раскачать белорусское общество не действуют

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию

«Если вы не против, я проголосую». Александр Лукашенко принял участие в референдуме

# Референдум # общество # Виктория Левшукова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события
27 февраля 2022 12:02

Наблюдатель из Италии: ваши граждане активно голосуют за изменения Конституции, что показывает важность события

Михаил Орда: наши наблюдатели отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках
27 февраля 2022 12:00

Михаил Орда: наши наблюдатели отмечают высокую явку, активность граждан на избирательных участках

«Можешь почувствовать дух своей страны». Наталья Кочанова поделилась своими эмоциями прямо на избирательном участке
27 февраля 2022 11:35

«Можешь почувствовать дух своей страны». Наталья Кочанова поделилась своими эмоциями прямо на избирательном участке