Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме
Новости Беларуси. 27 февраля съемочные группы СТВ работают по всей стране. В программе Новости «24 часа» рассказываем, как складывается ситуация в областях.
Итак, за поддержку государством семей с детьми голосуют женщины, ставшие мамами. Так, 80 жительниц Могилева, которые в эти дни находятся в роддоме, уже проголосовали.
Процедура проходит прямо в палате. Среди тех, кто уже опустил бюллетень в урну, и Виктория Левшукова, которая стала мамой три дня назад. Уже сегодня она отправится домой, где на семейном совете для первенца выберут имя, а несколько минут назад в новом статусе мамы она сделала выбор, от которого зависит будущее ее ребенка.
Виктория Левшукова, жительница Могилева:
Самый важный пункт, конечно же, касается семьи, традиций, сохранения семьи, мамы, папы, ребенка обязательно, поддержка семьи от государства – самое важное. И медицинская сторона вопроса тоже, что будет поддерживаться здравоохранение, улучшаться система здравоохранения, условия – очень важно.