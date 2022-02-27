Парень пришёл на референдум в день своего 18-летия: волнительно, это первый раз, когда я голосую

Новости Беларуси. Активно свою гражданскую позицию выражает молодежь. Житель Бреста пришел сделать выбор будущего в день своего совершеннолетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активно свою гражданскую позицию выражает молодежь. Житель Бреста пришел сделать выбор будущего в день своего совершеннолетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18-летний Даниил Черейчик учится в торгово-технологическом колледже и вскоре станет поваром. В день голосования он пришел на избирательный участок в свою школу, где парня хорошо помнят. Первый политический выбор в жизни там же, где были первые шаги к знаниям. Как голосующему имениннику, а в подтверждение – дата из паспорта, Даниилу вручили подарок и памятную открытку.
Даниил Черейчик, житель Бреста:
Довольно волнительно. Я давно не был в этой школе, здесь отучился 9 классов. Учителей встретил своих, которые преподавали у меня. Это первый раз, когда я голосую, делал выбор в сторону государства. Конституция – это лицо государства, это Основной закон. Поэтому любой гражданин Республики Беларусь обязан принять участие, поскольку это его страна и от его голоса зависит будущее.
В основной день голосуют также на закрытых участках в больницах. И те, кто проходит лечение от COVID-19 на дому. Члены комиссии приезжают к больным вместе с урной для голосования. Так, в Бресте в маршруте выездной бригады Брестской областной клинической больницы семь адресов. Голосование проходит при соблюдении всех защитных мер.
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