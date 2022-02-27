Парень пришёл на референдум в день своего 18-летия: волнительно, это первый раз, когда я голосую

Новости Беларуси. Активно свою гражданскую позицию выражает молодежь. Житель Бреста пришел сделать выбор будущего в день своего совершеннолетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18-летний Даниил Черейчик учится в торгово-технологическом колледже и вскоре станет поваром. В день голосования он пришел на избирательный участок в свою школу, где парня хорошо помнят. Первый политический выбор в жизни там же, где были первые шаги к знаниям. Как голосующему имениннику, а в подтверждение – дата из паспорта, Даниилу вручили подарок и памятную открытку.