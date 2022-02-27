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Парень пришёл на референдум в день своего 18-летия: волнительно, это первый раз, когда я голосую

27 февраля 2022 12:18
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Новости Беларуси. Активно свою гражданскую позицию выражает молодежь. Житель Бреста пришел сделать выбор будущего в день своего совершеннолетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парень пришёл на референдум в день своего 18-летия: волнительно, это первый раз, когда я голосую-1

18-летний Даниил Черейчик учится в торгово-технологическом колледже и вскоре станет поваром. В день голосования он пришел на избирательный участок в свою школу, где парня хорошо помнят. Первый политический выбор в жизни там же, где были первые шаги к знаниям. Как голосующему имениннику, а в подтверждение – дата из паспорта, Даниилу вручили подарок и памятную открытку.

Парень пришёл на референдум в день своего 18-летия: волнительно, это первый раз, когда я голосую-4

Даниил Черейчик, житель Бреста:
Довольно волнительно. Я давно не был в этой школе, здесь отучился 9 классов. Учителей встретил своих, которые преподавали у меня. Это первый раз, когда я голосую, делал выбор в сторону государства. Конституция это лицо государства, это Основной закон. Поэтому любой гражданин Республики Беларусь обязан принять участие, поскольку это его страна и от его голоса зависит будущее.

Парень пришёл на референдум в день своего 18-летия: волнительно, это первый раз, когда я голосую-7

В основной день голосуют также на закрытых участках в больницах. И те, кто проходит лечение от COVID-19 на дому. Члены комиссии приезжают к больным вместе с урной для голосования. Так, в Бресте в маршруте выездной бригады Брестской областной клинической больницы семь адресов. Голосование проходит при соблюдении всех защитных мер.

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# Референдум # общество # Даниил Черейчик # Фотофакт

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